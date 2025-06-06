Аналитический дайджест SeaNews, 2-6 июня 2025

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2025

На 22 неделе 2025 года ставки на исследуемых трейдах продолжают демонстрировать разнонаправленную динамику.

Оборот мировых контейнерных линий, 3 месяца 2025

Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам первых трех месяцев 2025 года составил 44,5 млн TEU.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 23 неделя 2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 23 неделе 2025 года увеличился относительно показателя прошлой недели на 41%.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле снизился на 9,3%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 10,6%.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в апреле 2025 в деталях

В апреле этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,6%.

Грузы РЖД, 5 месяцев 2025: разрыв углубляется

По итогам первых 5 месяцев 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 7,3% по сравнению с аналогичным показателем 2024 год.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в апреле 2025: снизилась рефгрузов

Наиболее значительно, на 65,7% снизилась перевалка рефгрузов.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2025 в деталях

Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2025 года соответствовала 40,7%.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2025 снизился на 12,6%

Согласно имеющимся официальным данным, импорт сократился на 24,5%.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в апреле 2025 в деталях

В апреле 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 3,1% относительно показателя аналогичного месяца 2024 года.

Порты и шиппинг: грузы и ставки

Как и в досанкционные, а до этого в допандемийные времена, физические объемы экспорта по-прежнему в разы превышают объемы импорта.

Регионы-лидеры по погрузке на жд, май 2025

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам мая 2025 года.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в апреле 2025: выросла перевалка руды

Самая высокая динамика была в сегменте цветных металлов, перевалка которых выросла на 78,3%.

Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2025 в деталях

В апреле 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 14,6% относительно показателя апреля 2024 года

Товарооборот

Товарооборот Россия – Киргизия в первом квартале 2025

По данным Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики, товарооборот между Россией и Киргизией в первом квартале 2025 года составил 770,2 млн долларов.

Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-апреле 2025

По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-апреле 2025 года товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 34,9%.

Морской экспорт СПГ из РФ в ЕС, январь-март 2025

По данным Евростата, российский морской экспорт СПГ в страны Евросоюза в январе-марте 2025 года составил 988,8 тыс. тонн.

Товарооборот Россия – Казахстан в первом квартале 2025

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, товарооборот между Россией и Казахстаном в первом квартале 2025 года составил 5,7 млрд долларов.

Внешняя торговля РФ в первом квартале 2025

Центральный банк РФ опубликовал данные по внешней торговле РФ по методологии платежного баланса за первый квартал 2025 года.

Товарооборот Россия – Индия в первом квартале 2025

По данным Министерства торговли и промышленности Индии, товарооборот между Россией и Индией в первом квартале 2025 года снизился на 11,2%.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 23 неделя, 2025

На 23 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно предыдущей недели не изменились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 23 неделя, 2025

Ставки на перевозку зерна партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax прежние.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 23, 2025

На 23 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов изменились лишь на одном направлении.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 23, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов увеличились

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 23 неделя 2025

На 23 неделе 2025 года цены на бункерное топливо во всех исследуемых портах снизились.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 23 неделя 2025

На 23 неделе 2025 года цены на бункерное топливо во всех исследуемых портах повысились.

Фото: РЖД