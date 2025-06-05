Порты и шиппинг: грузы и ставки

Суммарный грузооборот портов Российской Федерации по итогам первого квартала 2025 года превысил грузооборот аналогичного периода досанкционного 2021 года на 4,5%. По данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПортСтат, импорт вырос на 11,5%, экспорт – на 4,1%. Такие данные привела, выступая на организованном Вива Консалт и ЮФ «Ремеди» деловом мероприятии на борту теплохода в Петербурге, директор по маркетингу ИАА SeaNews Елена Шелеметьева.

Как и в досанкционные, а до этого в допандемийные времена, физические объемы экспорта по-прежнему в разы превышают объемы импорта.

В стоимостном выражении, по данным таможенной статистики, суммарный экспорт из России, всеми видами транспорта, не только через порты, превышает импорт в полтора раза.

Возвращаясь к грузопотокам через порты и сравнению с досанкционным периодом, импорт генеральных грузов вырос с первого квартала 2021 года почти на 40%, экспорт упал почти на 17,9%. По навалочным грузам импорт вырос на 74%, экспорт – на 23,5%.

Контейнеры до досанкционного уровня пока не дотягивают, но совсем немного, порядка 2% и по импорту, и по экспорту. Но, учитывая массовый исход из России и глобальных контейнерных линий, и обрушившиеся на отечественный рынок санкции, минус всего 2% – это хорошая новость.

При этом, по импорту в сравнении с прошлым годом отмечается снижение. Объясняется это, с одной стороны, снижением потребительской активности населения, а, с другой стороны, что касается бизнеса – высокой ключевой ставкой Центробанка. А снижение грузопотока ведет к снижению ставок.

По данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews FreightMarket, который содержит актуальные ставки контейнерных линий, работающих через порты России, в импорте тренд общий для всех направлений. С начала 2025 года наблюдалось заметное снижение ставок на морской фрахт через российские порты. В этом отношении российский рынок идет в ногу с глобальным.

Так, например, ставки на перевозку 40-футовых контейнеров через порты Дальнего Востока снизились в среднем на 20-25%.

Если в конце 2024 года средняя ставка на направлении Хошимин (Вьетнам) – Владивосток составляла 3300 долларов за 40-футовый контейнер, то в мае транспортировать такой контейнер можно на треть дешевле.

На направлении Сантус, Бразилия – Санкт-Петербург ставка опустилась на 8% (было 5200 долларов за 40-футовый контейнер на пике в ноябре прошлого года, в мае – уже 4800).

На маршруте Нава-Шева – Новороссийск с декабря прошлого года ставка упала почти на 20% и сейчас составляет чуть более 3200 долларов.

Как пояснила спикер, такая динамика обусловлена несколькими факторами. В первую очередь, это нестабильность в начале года курса доллара – она создала неопределенность для участников ВЭД.

Во-вторых, уменьшилась потребительская активность, соответственно, снизились объемы импорта – о чем мы с вами уже говорили. Плюс высокая ключевая ставка.

Еще один фактор – с притоком новых провозных мощностей и перераспределением грузопотока, в частности, на Петербург усилилась конкуренция, отметила Е.Шелеметьева.

Фото: ИАА SeaNews