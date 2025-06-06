Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Дальневосточного бассейна в апреле 2025 в деталях
06.06.2025

Грузооборот Дальневосточного бассейна в апреле 2025: выросла перевалка руды

    • В апреле 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 3,1% относительно показателя аналогичного месяца 2024 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в апреле 2025: выросла перевалка руды

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Экспорт, на долю которого приходилось 87% всего грузооборота, вырос на 5,3%. Каботаж снизился на 8,4%. В импорте было перевалено на 10,5% меньше, чем в апреле 2024 года. Транзит сократился на 38,1%.

    Согласно имеющимся официальным данным, в апреле 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,6%.

    В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в апреле 2025 года доля угля и кокса составляла 49,8%, нефти и нефтепродуктов – 23,9% и 5,4% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 9%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте цветных металлов, перевалка которых выросла на 78,3%. Зерна было обработано на 40,5% больше, чем годом ранее, оборот руды вырос на 30,5%.

    Наиболее значительно, на 30,1% снизился грузопоток прочих навалочных грузов. Химического налива перевалили на 28,8% меньше, чем годом ранее, лесных грузов – на 25,8% меньше.

    В апреле 2025 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 33,8%, Владивосток обработал 15,8%, на Ванино приходилось 14,3%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.03.2025
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2025 снизился на 2,5%
    Импорт снизился на 0,6%, экспорт увеличился на 1,4%
    2025Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    13.01.2025
    Грузооборот Каспийского бассейна в ноябре 2024 в деталях
    Грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 0,4%
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    24.01.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 4 неделя 2025
    Тренд на снижение индекса контейнерных перевозок
    Только для подписчиков
    2025Drewryмировой контейнерный индекс
    0
    09.04.2025
    Жд экспорт через порты, 3 месяца 2025
    В январе-марте по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 79,5 млн тонн экспортных грузовю
    2025ПортыРЖДЭкспорт
    0
    14.03.2025
    Жд перевозки зерна, 2 месяца 2025
    Перевозки зерна по железной дороге для потребителей внутри страны растут.
    2025внутрироссийские перевозкиЗерноРЖД
    0
    28.05.2025
    Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 4 месяца 2025
    В январе-апреле 2025 года в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 13,5 млн тонн грузов.
    2025КитайПогранпереходыРЖД
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.06.2025 HHLA расширяется на Украине
    05.06.2025 Сервис ГК «Дело» на Кубу получил субсидии
    05.06.2025 Порты и шиппинг: грузы и ставки
    05.06.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2025 снизился на 12,6%
    04.06.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    04.06.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    06.06.2025 Назначен и.о. первого заместителя начальника Московской таможни
    04.06.2025 Назначения в ФТС
    03.06.2025 Назначен первый замначальника ГУОТОиТК
    30.05.2025 ФТС внедрит диспетчеризацию деклараций на товары
    29.05.2025 Минтранс усилит контроль за использованием электронной очереди
    29.05.2025 Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •