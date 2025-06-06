Грузооборот Дальневосточного бассейна в апреле 2025: выросла перевалка руды

В апреле 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 3,1% относительно показателя аналогичного месяца 2024 года.

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Экспорт, на долю которого приходилось 87% всего грузооборота, вырос на 5,3%. Каботаж снизился на 8,4%. В импорте было перевалено на 10,5% меньше, чем в апреле 2024 года. Транзит сократился на 38,1%.

Согласно имеющимся официальным данным, в апреле 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,6%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в апреле 2025 года доля угля и кокса составляла 49,8%, нефти и нефтепродуктов – 23,9% и 5,4% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 9%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте цветных металлов, перевалка которых выросла на 78,3%. Зерна было обработано на 40,5% больше, чем годом ранее, оборот руды вырос на 30,5%.

Наиболее значительно, на 30,1% снизился грузопоток прочих навалочных грузов. Химического налива перевалили на 28,8% меньше, чем годом ранее, лесных грузов – на 25,8% меньше.

В апреле 2025 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 33,8%, Владивосток обработал 15,8%, на Ванино приходилось 14,3%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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