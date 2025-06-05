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Регионы-лидеры по погрузке на жд, май 2025
05.06.2025

Регионы-лидеры по погрузке на жд, май 2025

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам мая 2025 года.

    С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

    • Кемеровская область, отгрузившая 16,4 млн тонн;
    • Свердловская область – 4,8 млн тонн;
    • Пермский край — 3,7 млн тонн.

    Самую высокую динамику показали:

    • Нижегородская область – рост на 24,5% за счет увеличения почти в 1,9 раза отправок нефтяных грузов и на 21,4% контейнерных грузов;
    • Мурманская область – рост на 11% за счёт наращивания на 27,9% перевозок железной руды и на 6,3% удобрений и
    • Новосибирская область – рост на 9,5% за счет увеличения в 1,6 раза отправок зерна, на 31,9% нефтяных грузов и на 31,1% каменного угля.

    Фото: РЖД


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