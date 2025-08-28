Контейнерооборот Арктического бассейна в июле 2025 снизился на 1,7%

В июле 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 1,7% относительно показателя июля 2024 года.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в каботаже (99,7%), который по итогам отчетного месяца увеличился на 4,7%. Экспорт упал на 98,8%. Импорт вырос в 4,7 раза.
Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июле 2025 года соответствовала 4,8%.
Груженых контейнеров было обработано на 4,7% меньше, чем в июле 2024 года. Из общего объема груженых 2,3% приходилось на рефконтейнеры, 97,7% – на сухие.
99,9% груженых контейнеров прошло в каботаже, 0,1% – в экспорте, 0,02% – в импорте.
Перевалка порожних контейнеров выросла на 4,1%.
В июле 2025 года доля порта Дудинка в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 32,9%, на Мурманск приходилось 31,1%, через Архангельск прошло 17,3%.
