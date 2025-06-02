Грузы РЖД, 5 месяцев 2025: разрыв углубляется

По итогам первых 5 месяцев 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 7,3% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года и составила 465,2 млн тонн.

По большинству номенклатурных позиций наблюдается отрицательная динамика.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 138,2 млн тонн – на 3,4% меньше, чем за январь-май 2024 года.

Объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 5,8% до 82,9 млн тонн.

Погрузка железной и марганцевой руды снизилась на 0,2% до 45 млн тонн, строительных грузов – на 21,1% до 28,5 млн тонн.

Объем погрузки черных металлов уменьшился на 16% до 22,6 млн тонн, химикатов и соды – на 2,9% до 8,7 млн тонн, цемента – на 15,3% до 7,8 млн тонн, лома черных металлов – на 30,5% до 3,1 млн тонн, зерна – на 34,8% до 8,9 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 19,2% до 11,1 млн тонн, кокса – на 12% до 4,3 млн тонн, лесных грузов – на 3,1% до 11,4 млн тонн, прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 6,2% до 46,7 млн тонн.

Выросла погрузка химических и минеральных удобрений – на 5,6% до 30 млн тонн. цветной руды и серного сырья – на 3,1% до 7 млн тонн.

Погрузка на сети РЖД в мае 2025 года составила 94,6 млн тонн, на 9,4% меньше, чем в мае прошлого года, но на 1,8% больше, чем в апреле этого года.

«Основные потери в объёмах в мае связаны с внутрироссийскими перевозками строительных грузов (-19,4%) из-за снижения поставок продукции крупными щебёночными предприятиями в адрес строительного комплекса. В связи с плановыми ремонтами на ряде НПЗ уменьшилась отгрузка нефтяных грузов (-8,9%). Из-за сокращения внутреннего спроса на продукцию металлургического сектора снизилась погрузка чёрных металлов (-29,1%) и металлолома (-40%). При этом отправка грузов по самому востребованному направлению, в адрес портов Дальнего Востока, в мае выросла на 1,3%, в том числе каменного угля – на 2,7%», – отметили в компании.

Грузооборот за первые 5 месяцев 2025 года составил 1049,2 млрд тарифных т/км, что на 0,8% ниже показателя прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем мае сократился на 0,6% до 1300,7 млрд т/км.

В апреле грузооборот снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% до 209,6 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 2,7% и составил 260,3 млрд т/км.

Фото: РЖД