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Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, март 2025
12.03.2025

Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, март 2025

    • По данным нового аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в марте года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем 1406 долларов, на 2,2% выше, чем в феврале 2025 года.

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

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    Из Александрии в Новороссийск средняя ставка в марте котируется на уровне 1271 доллар за 40-футовый контейнер, на 18,8% ниже, чем месяцем ранее.

    Средняя ставка за 20-футовый контейнер составляет в экспорте 1140 долларов (на 0,8% ниже, чем в феврале 2025 года), в импорте – 1185 долларов (минус 12,7%).

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, март 2025

    Средняя ставка фрахта за 40-футовый контейнер в экспорте на условиях FIFO (Free In Free Out, стоимость только морского фрахта, без погрузки контейнера на судно в порту отправления и без его выгрузки с судна в порту назначения) в марте котируется 1313 долларов, за 20-футовый – 1155 долларов.

    На направлении Александрия – Новороссийск средняя ставка фрахта за 40-футовый контейнер на условиях FIFO составляет 1155 долларов, а 20-футовый – 1050 долларов.

    Средняя ставка фрахта на перевозку 40-футового контейнера SOC (Shipper Owned Container, контейнер в собственности отправителя товара) в экспорте на маршруте Новороссийск – Александрия в марте 2025 года находится на уровне 1381 доллар (на 2,3% выше, чем в феврале 2025 года), в импорте – 1296 долларов (минус 19,4%).

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, март 2025

    Средняя ставка фрахта на перевозку 20-футового контейнера SOC в экспорте составляет 1177 долларов, что на 2,3% выше, чем в предыдущем месяце, в импорте – 1194 доллара (минус 15,2%).

    Средняя ставка на перевозку 40-футового контейнера СOC (Carrier Owned Container, контейнер принадлежит перевозчику) на направлении Новороссийск – Александрия в марте находится на уровне 1431 доллар. В обратном направлении ставка фрахта составляет 1246 долларов, на 18,6% ниже, чем в феврале.

    На перевозку 20-футового контейнера СOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 1102 доллара (минус 4,2%), в импорте – 1179 долларов (минус 10,7%).

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, март 2025

    Прим.: Средняя ставка рассчитана на основании ставок трех линий, работающих на данном маршруте, – Sinokor Novo Line, Ametist и Hub Shipping.

    По имеющимся данным, из линий, ставки которых представлены в сервисе, самые низкие ставки за 40-футовый контейнер на направлении Новороссийск – Александрия в марте предлагает Sinokor Novo Line – 1300 долларов, за 20-футовый контейнер – Ametist (1100 долларов).

    В импорте самые низкие ставки в феврале также у Sinokor Novo Line – 1200 долларов за 40-футовый и 1100 долларов за 20-футовый контейнер.

    В феврале этого года в порт Новороссийск из Александрии было совершено 12 заходов контейнеровозов, в январе было 13 заходов контейнеровозов.

    За последние 7 месяцев (с августа 2024 года по февраль 2025 года включительно), за которые имеются данные, меньше всего провозных мощностей на направлении Новороссийск – Египет было задействовано в сентябре – 700 TEU, больше всего – в январе, 12,1 тыс. TEU.

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, март 2025

    Текущие ставки, а также их динамика за последние 7 месяцев по более чем 20 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 209 зарубежных портов, доступны подписчикам нового аналитического онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket.

    Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:

    • экспорт / импорт
    • 20’ / 40’
    • рефы / сухие
    • HC / TC / DC
    • COC / SOC

    А также:

    • Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
    • Количество судозаходов по линиям за последний месяц
    • Вместимость судов на сервисах
    • Суммарная вместимость линий

    Особенности сервиса:

    • Интерактивный пользовательский интерфейс
    • Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
    • Помесячная динамика ставок
    • История и сравнение ставок
    • Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
    • География сервисов на карте
    • Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9


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