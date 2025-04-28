Грузооборот Балтийского бассейна в марте 2025: выросла перевалка металлолома

В марте 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 5,2% относительно показателя 2024 года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 87,6% всех грузов, снизился на 6,1%. В каботаже было перевалено на 0,3% меньше, чем годом ранее. Транзит уменьшился на 0,5%. Импорт вырос на 4,6%.

В марте 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,7%.

В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна почти половина приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 29%, нефтепродуктов – 18,5% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в марте 2025 года приходилось 13,5%, на химические и минеральные удобрения – 18,5%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте металлолома, оборот которого вырос в 5,8 раза. Тарно-штучных грузов было обработано на 50,3% больше, чем в марте 2024 года. Перевалка грузов на паромах увеличилась на 40,8%.

Наиболее значительно, на 36,5% снизился оборот прочих насыпных грузов. Сжиженного газа было обработано на 34,3% меньше, зерна на 30,9% меньше.

В марте 2025 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 43,3%, Приморск обработал 25,4%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 23,2%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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