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Регулярный железнодорожный сервис из Китая в Татарстан
29.04.2025

Регулярный железнодорожный сервис из Китая в Татарстан

    • «Рускон, входящий в ГК «Дело», запустил регулярный железнодорожный сервис для доставки грузов из Китая в Республику Татарстан. Об этом SeaNews рассказали в группе.

    Контейнерный поезд отправляется два раза в месяц со станции Чэнду (провинция Сычуань) или с одной из других станций Центрального Китая. Маршрут идет через погранпереход Наушки до станции Круглое Поле, расположенной между Нижнекамском и Набережными Челнами. Транзитное время составляет 15 дней.

    Сервис ориентирован на товары народного потребления, автозапчасти и оборудование. Возможны перевозки сборных, тяжеловесных грузов и продукции химической промышленности.

    «Прямой маршрут из КНР в Татарстан заметно упростит и ускорит доставку товаров как для жителей, так и для предприятий региона», – отметил первый вице-президент Рускон Андрей Чернышев.

    В 2024 году ГК «Дело» запустила мультимодальные решения для доставки импорта из Китая в Республику Татарстан через порты Дальнего Востока – из Находки в Казань организован регулярный контейнерный сервис. 

    Фото: ГК «Дело»


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