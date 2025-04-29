Регулярный железнодорожный сервис из Китая в Татарстан

«Рускон, входящий в ГК «Дело», запустил регулярный железнодорожный сервис для доставки грузов из Китая в Республику Татарстан. Об этом SeaNews рассказали в группе.

Контейнерный поезд отправляется два раза в месяц со станции Чэнду (провинция Сычуань) или с одной из других станций Центрального Китая. Маршрут идет через погранпереход Наушки до станции Круглое Поле, расположенной между Нижнекамском и Набережными Челнами. Транзитное время составляет 15 дней.

Сервис ориентирован на товары народного потребления, автозапчасти и оборудование. Возможны перевозки сборных, тяжеловесных грузов и продукции химической промышленности.

«Прямой маршрут из КНР в Татарстан заметно упростит и ускорит доставку товаров как для жителей, так и для предприятий региона», – отметил первый вице-президент Рускон Андрей Чернышев.

В 2024 году ГК «Дело» запустила мультимодальные решения для доставки импорта из Китая в Республику Татарстан через порты Дальнего Востока – из Находки в Казань организован регулярный контейнерный сервис.

Фото: ГК «Дело»