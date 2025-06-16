ГК «Дело» проведет ребрендинг

Группа компаний «Дело» сообщила о начале масштабного ребрендинга — поменяются логотип, шрифт, фирменный стиль и архитектура бренда.

Как пояснили в группе, в свете последних изменений, когда к новороссийским активам — «ДелоПортс» и «Рускон» — присоединились «Глобал Портс», «ТрансКонтейнер», «Сахалинское морское пароходство», был создан собственный ИТ-интегратор «ДелоТех», а в капитал управляющей компании вошла Госкорпорация «Росатом», ребрендинг является логичным шагом после объединения активов в логистическую систему.

«Мы долго шли к лидерству на внутреннем рынке, добились его. Теперь мы готовимся выйти на следующий уровень, покорять зарубежные рынки, осваивать новые направления. У нас есть для этого всё — профессионализм, грамотная стратегия, свежие идеи. Мы сохраняем и объединяем всё самое лучшее под новым брендом», — отметил председатель Совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарёв.

Новый логотип, сохранив привычный образ земного шара, обрёл динамику. Стилизованные стрелки, расходящиеся по сторонам света, олицетворяют сегодняшние амбиции Группы и её стремление к росту.

Теперь официальные цвета ГК «Дело» — «глубокий морской синий» и «парусный белый», символизирующие неразрывную связь с морем, колыбелью компании, а также «металлический серый», отражающий надёжность сервиса и устойчивость бизнеса.

Новая архитектура бренда будет трансформирована из мультибрендовой в монолитную, в основе которой динамичный логотип. Все компании Группы объединит знак, фирменный шрифт и цвета. Названия не изменятся.

Фото: ГК «Дело»