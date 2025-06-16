Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ГК «Дело» проведет ребрендинг
16.06.2025

ГК «Дело» проведет ребрендинг

    • Группа компаний «Дело» сообщила о начале масштабного ребрендинга — поменяются логотип, шрифт, фирменный стиль и архитектура бренда.

    Как пояснили в группе, в свете последних изменений, когда к новороссийским активам — «ДелоПортс» и «Рускон» — присоединились «Глобал Портс», «ТрансКонтейнер», «Сахалинское морское пароходство», был создан собственный ИТ-интегратор «ДелоТех», а в капитал управляющей компании вошла Госкорпорация «Росатом», ребрендинг является логичным шагом после объединения активов в логистическую систему.

    ГК «Дело» проведет ребрендинг«Мы долго шли к лидерству на внутреннем рынке, добились его. Теперь мы готовимся выйти на следующий уровень, покорять зарубежные рынки, осваивать новые направления. У нас есть для этого всё — профессионализм, грамотная стратегия, свежие идеи. Мы сохраняем и объединяем всё самое лучшее под новым брендом», — отметил председатель Совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарёв.

    Новый логотип, сохранив привычный образ земного шара, обрёл динамику. Стилизованные стрелки, расходящиеся по сторонам света, олицетворяют сегодняшние амбиции Группы и её стремление к росту.

    Теперь официальные цвета ГК «Дело» — «глубокий морской синий» и «парусный белый», символизирующие неразрывную связь с морем, колыбелью компании, а также «металлический серый», отражающий надёжность сервиса и устойчивость бизнеса.

    Новая архитектура бренда будет трансформирована из мультибрендовой в монолитную, в основе которой динамичный логотип. Все компании Группы объединит знак, фирменный шрифт и цвета. Названия не изменятся.

    Фото: ГК «Дело»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.01.2025
    Операционные показатели «ДелоПортс», 2024
    Рекорды по объемам перевалки
    2024ГК "Дело"Дело ПортсЗерновой терминал
    0
    19.03.2025
    Рускон подписал меморандум с южнокорейской Sunsko
    Компании будут развивать мультимодальные перевозки между Дальним Востоком и Азией.
    ГК "Дело"МеморандумРусконЮжная Корея
    0
    09.04.2025
    «К портам на Балтике нужны новые подходы»
    И EPC-F контракты как формат сотрудничества с РЖД
    БалтикаГК "Дело"железнодорожная инфраструктураПорты
    0
    19.03.2025
    Рускон и Октет Сервис договорились о развитии транспортных решений при перевозках из Китая в Россию
    Соглашение подписано на ТрансРоссии
    ГК "Дело"КитайОктетРускон
    0
    15.04.2025
    «Бросить вызов Сингапуру»
    Предложил председатель Совета директоров Группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв
    ГК "Дело"ИндонезияИнициативаСергей Шишкарев
    0
    09.01.2025
    Изменения в руководстве УК «Дело»
    ГК «Дело» сообщает о кадровых изменениях в руководстве управляющей компании.
    ГК "Дело"КадрыНазначенияТоп-менеджмент
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.06.2025 Существенно улучшен функционал сервиса FREIGHTMarket
    16.06.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2025
    16.06.2025 Международный логистический терминал открыт в Алма-Ате
    16.06.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 24 неделя 2025
    16.06.2025 Контейнерные порты Турции, 5 месяцев 2025
    11.06.2025 Новые контейнерные краны для ВМП «Первомайский»
    Госрегулирование Показать всё
    16.06.2025 Новые назначения в ФТС
    16.06.2025 Россия переходит на электронный документооборот на транспорте
    10.06.2025 Назначения в ФТС
    06.06.2025 Назначен и.о. первого заместителя начальника Московской таможни
    04.06.2025 Назначения в ФТС
    03.06.2025 Назначен первый замначальника ГУОТОиТК
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •