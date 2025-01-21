Операционные показатели «ДелоПортс», 2024

Контейнерный терминал НУТЭП и зерновой терминал КСК (оба входят в «ДелоПортс», стивидорный холдинг, управляет активами Группы компаний «Дело» в Новороссийске) по итогам 2024 года установили рекорды по объемам перевалки.

КСК отгрузил на экспорт рекордные для России 10,3 млн тонн зерна, что на 25,6% выше показателя 2023 года. Пропускная способность терминала выросла до 10,5 млн тонн. В четвертом квартале 2024 года объем перевалки на КСК вырос на 44% и составил 2,7 млн тонн. При этом в октябре был установлен рекорд месячной обработки – 1,074 млн тонн, что на 4,3% больше предыдущего достижения (апрель 2024 года).

НУТЭП по итогам прошедшего года увеличил контейнерооборот на 1,7%, до 613 тыс. TEU и занял второе место среди контейнерных терминалов страны. В октябре-декабре терминал увеличил обработку на 12,3%, до 160 тыс. TEU.

«Рост грузооборота обеспечен за счет планомерной реализации проектов инвестиционной и операционной эффективности, осуществляемых на протяжении последних нескольких лет. Более того, мы видим долгосрочный потенциал рынка и планируем продолжать наращивать мощности», – отметил генеральный директор «ДелоПортс» Игорь Яковенко.

ГК «Дело» реализует на НУТЭП проект реконструкции глубоководного причала №38, в результате которого к концу 2027 года мощность терминала вырастет до 1 млн TEU. Проекты развития КСК позволят в течение ближайших нескольких лет нарастить пропускную способность до 15 млн тонн в год, в частности за счет установки оборудования для выгрузки малотоннажных судов с зерном, благодаря чему грузы можно будет доставлять на терминал по внутренним водным путям, сняв нагрузку с жд и автотранспорта.

Фото: пресс-служба ГК «Дело»