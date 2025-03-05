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Белорусские удобрения пошли в Китай в контейнерах
05.03.2025

Казахстан будет развивать терминальную инфраструктуру в Грузии

    • 4 марта 2025 года в Баку в рамках заседаний рабочей группы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) состоялось подписание Меморандума о намерениях между АО «НК «ҚТЖ» и PTC Holding.

    Подписанный документ направлен на реализацию проекта по строительству мультимодального контейнерного терминала в г. Поти (Грузия) мощностью свыше 80 тыс. TEU в год. Общая сумма инвестиций в проект составляет 30 млн долларов, сообщили SeaNews в ҚТЖ.

    Предполагается, что терминал станет частью Транскаспийского международного транспортного маршрута, обеспечивая эффективную обработку тарированных и контейнерных грузов, что позволит увеличить объем грузоперевозок в рамках маршрута.

    Особое внимание уделено вопросам привлечения инвестиций и ресурсов, что позволит повысить пропускную способность маршрута, оптимизировать логистические процессы и укрепить позиции региона на рынке международных грузоперевозок.

    Фото: ҚТЖ


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