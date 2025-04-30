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Глобал Портс увеличил емкость рефсклада терминала в Приморском крае
30.04.2025

Глобал Портс увеличил емкость рефсклада терминала в Приморском крае

    • Дальневосточный терминал Глобал Портс (входит в ГК «Дело») увеличил емкость склада рефрижераторных контейнеров на 200 единиц. С учетом новых мощностей терминал может одновременно хранить 544 сорокафутовых контейнеров с работающими холодильными установками. Об этом SeaNews рассказали в группе.

    Чтобы нарастить вместимость рефсклада на терминале были возведены новые многоярусные эстакады, оборудованы дополнительные ячейки для хранения, проложены кабели электропитания, обеспечена работа энергопринимающих и распределяющих устройств.

    Рефрижераторные контейнеры используются для перевозки и хранения грузов, нуждающихся в особых условиях: температуры и влажности. Их используют для перевозок продуктов питания, в частности овощей и фруктов, химических реагентов, лекарств.

    Терминал Глобал Портс в Приморском крае – один из крупнейших контейнерных терминалов в России, работает на территории порта Восточный, специализируется на перевалке контейнерных грузов. Пропускная способность составляет 700 тыс. TEU в год.

    Фото: Глобал Портс


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