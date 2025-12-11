ПЛП интегрировал документооборот по генгрузам

Морской многофункциональный терминал «Петролеспорт» интегрировал документооборот по генеральным грузам в информационную систему Глобал Портс – «Контерра», сообщили SeaNews в Глобал Портс.

Программное обеспечение унифицирует процессы с другими терминалами холдинга и позволяет автоматизировать оформление документов, необходимых для перевалки грузов.

Теперь клиенты ПЛП могут с помощью единого клиентского портала Глобал Портс дистанционно оформлять пропуска, готовить документы на приём, растарку и отгрузку любых генеральных грузов, в том числе для крупногабаритного оборудования, ро-ро, черных металлов. Это значительно упрощает работу и сокращает временные издержки на документооборот, отметили в Глобал Портс.

Фото: Глобал Портс