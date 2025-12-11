Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Итоги навигации в Волжском бассейне
11.12.2025

ПЛП интегрировал документооборот по генгрузам

    • Морской многофункциональный терминал «Петролеспорт» интегрировал документооборот по генеральным грузам в информационную систему Глобал Портс – «Контерра», сообщили SeaNews в Глобал Портс.

    Программное обеспечение унифицирует процессы с другими терминалами холдинга и позволяет автоматизировать оформление документов, необходимых для перевалки грузов.

    Теперь клиенты ПЛП могут с помощью единого клиентского портала Глобал Портс дистанционно оформлять пропуска, готовить документы на приём, растарку и отгрузку любых генеральных грузов, в том числе для крупногабаритного оборудования, ро-ро, черных металлов. Это значительно упрощает работу и сокращает временные издержки на документооборот, отметили в Глобал Портс.

    Фото: Глобал Портс


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.07.2025
    Негабарит на ПЛП
    Петербургский терминал Глобал Портс «Петролеспорт» обработал сложный проектный груз.
    Глобал ПортсГруппа ДелоНегабаритПетролеспорт
    0
    10.09.2025
    Первый электрический ричстакер на терминале Глобал Портс
    Тестируют на ПКТ
    Глобал ПортсОборудованиеПКТЭлектрический ричстакер
    0
    12.09.2025
    Российская контейнерная линия Aurora Line выполнила первую перевозку по Севморпути
    К сегодняшнему (12.09.2025) дню контейнеровоз «Hong Chang Sheng» уже прошёл восточную границу СМП у мыса Дежнёва.
    Аврора лайнПервый рейсПетролеспортСевморпуть
    0
    17.10.2025
    Операционные итоги Глобал Портс, 3 квартал и 9 месяцев 2025
    Динамика консолидированного контейнерного грузооборота морских терминалов лучше рынка.
    2025Глобал Портс
    0
    18.08.2025
    2 тысячи тонн рыбьего корма на терминале «Моби Дик»
    Для российских форелевых ферм
    Глобал ПортсМоби Дикрыбная ферма
    0
    02.07.2025
    Новое причальное оборудование на дальневосточном терминале Глобал Портс
    Обработка флота ускорится
    Глобал ПортсДальний Востокконтейнерный перегружательКонтейнерный терминал
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.12.2025 Грузовые поезда Китай – Европа из Сианя за первые 10 месяцев 2025 года
    10.12.2025 Сервис в иранский сухой порт Априн выходит на регулярную основу
    10.12.2025 Оборот мировых контейнерных линий, 10 месяцев 2025
    09.12.2025 Железнодорожные контейнеры, 11 месяцев 2025: экспорт растет
    08.12.2025 Все порты Финляндии, 10 месяцев 2025
    08.12.2025 О встрече руководителей РЖД и DP World
    Госрегулирование Показать всё
    11.12.2025 Транспортный поток в МАПП Кани-Курган растет
    10.12.2025 Совещание по развитию беспилотного транспорта
    09.12.2025 400 миллионов на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла
    08.12.2025 Талонная система в МАПП Забайкальск
    05.12.2025 Таможенные сборы проиндексируют
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •