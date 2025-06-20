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Глобал Портс увеличит перевалку грузов ФосАгро
20.06.2025

Глобал Портс увеличит перевалку грузов ФосАгро

    • Стивидорный холдинг Глобал Портс (входит в группу компаний «Дело») и Группа «ФосАгро» заключили меморандум об увеличении объема перевалки удобрений через морские терминалы Глобал Портс в Санкт-Петербурге и Усть-Луге. Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума 19 июня, сообщили SeaNews в Глобал Портс. Подписи под меморандумом поставили генеральный директор «Глобал Портс» Альберт Лихолёт и заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сергей Пронин.

    Соглашение предполагает увеличение минимального гарантированного объёма перевалки минеральных удобрений «ФосАгро» через терминалы Глобал Портс с 3 до 4 млн тонн в год с дальнейшим увеличением до 5 млн тонн. Удобрения будут обрабатываться через «Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал» в Большом порту Санкт-Петербург и «Усть-Лужский контейнерный терминал» в Усть-Луге.

    Глобал Портс увеличит перевалку грузов ФосАгро«Чтобы создать дополнительные возможности для эффективной перевалки удобрений, мы адаптировали контейнерные мощности терминалов Глобал Портс в Балтийском бассейне, простроили дополнительную инфраструктуру и сформировали собственный парк специализированных контейнеров. Это позволит нашим партнёрам оптимизировать логистические решения для экспортных потоков через Северо-Запад России», – прокомментировал генеральный директор Глобал Портс Альберт Лихолёт.

    «Расширение нашего эффективного партнерства с Глобал Портс позволит кардинально нарастить грузооборот с применением успешно зарекомендовавшей себя и экономически эффективной так называемой «смарт-схемы». И самое главное, мы обеспечиваем нашу логистическую безопасность в части долгосрочного бронирования портовых мощностей», – отметил заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сергей Пронин.

    В 2023-2024 году Глобал Портс инвестировал в развитие инфраструктуры для наращивания перевалки насыпных грузов по контейнерной технологии, напомнили в группе. В том числе, на «Первом контейнерном терминале» и терминале «Петролеспорт» был увеличен железнодорожный фронт, что позволило принимать контейнерные поезда увеличенной длины. Кроме того, перевалку и хранение удобрений в порту с 2024 года обеспечивает «Усть-Лужский контейнерный терминал». В 2025 году Глобал Портс запустил комплекс перевалки насыпных грузов на ПЛП. Новая инфраструктура позволяет доставлять продукцию в вагонах-минераловозах с дальнейшим накоплением судовых партий и погрузкой на судно с использованием спецконтейнеров.

    С 2020 года Глобал Портс увеличил обработку удобрений на Северо-Западе более чем в 9 раз.

    Партнерство «ФосАгро» и «Глобал Портс» началось в ноябре 2019 года после подписания договора на перевалку минеральных удобрений через терминал АО «Петролеспорт» с применением «смарт-схемы», которая подразумевает использование специализированных контейнеров. В декабре 2023 года стороны заключили долгосрочный пятилетний контракт на перевалку не менее 3 млн тонн в год.

    Фото: Глобал Портс


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