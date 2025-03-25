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Завершается строительство одного из крупнейших в мире складов минеральных удобрений
25.03.2025

Завершается строительство одного из крупнейших в мире складов минеральных удобрений

    • Строительство одного из крупнейших в мире складов минеральных удобрений, которое ведет ОТЭКО, оператор морских терминалов в порту Тамань, активно продвигается. Как сообщили SeaNews, на сегодняшний день строительные работы выполнены на 85%.

    В настоящее время ведется монтаж технологического оборудования, металлоконструкций, а также устройство кровли и основания полов для хранения продукции. Завершаются пуско-наладочные работы по конвейерной галерее и сборке конструкций конвейеров.

    «С апреля мы начнем монтаж кабеленесущих систем, прокладку кабельных лотков и установку технологического оборудования. Также завершаем обшивку склада сэндвич-панелями и монтаж кровельных материалов», — рассказал исполняющий обязанности директора проекта «Минеральные удобрения» Александр Ракита.

    Новый объект рассчитан на хранение до 300 тысяч тонн продукции и обеспечит годовой объем перевалки до 5 миллионов тонн.

    Склад разделен на 10 боксов вместимостью 30 тысяч тонн каждый, что позволяет одновременно хранить до семи различных видов минеральных удобрений, включая карбамид, аммофос, сульфоаммофос и другие виды продукции, востребованные в сельском хозяйстве. Для выгрузки удобрений из склада предусмотрены два полупортальных реклаймера, которые обеспечат подачу продукции на конвейеры для погрузки на суда

    «Мы стремимся стать крупнейшим портом на юге России по перевалке минеральных удобрений. Наш проект не только увеличит экспортный потенциал региона, но и создаст новые возможности для наших партнёров. Мы уже достигли договоренностей с рядом грузоотправителей, что подтверждает высокую востребованность нового склада», — отметил начальник комплекса «Сера и минеральные удобрения» навалочного терминала ОТЭКО Виктор Манушев.

    Станция разгрузки вагонов станет ещё одной ключевой технологической особенностью комплекса минеральных удобрений. Она позволит выгружать до восьми вагонов по двум параллельным линиям, что обеспечивает возможность одновременной обработки двух видов продукции. Современные системы аспирации и каскадные желоба гарантируют беспыльное и безопасное хранение и перевалку удобрений.

    Напомним, в 2023 году ОТЭКО ввел в эксплуатацию самый большой в мире закрытый склад серы. 

    Фото: ОТЭКО


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