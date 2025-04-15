Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Самосвалы на «Моби Дике»
15.04.2025

Экспортные перевозки удобрений по жд, 3 месяца 2025

    • Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых трех месяцев 2025 года выросли на 37,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 11,2 млн тонн.

    БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов – 9,1 млн тонн, на 36,6% больше, чем годом ранее. Так, в направлении портов Северо-Запада было перевезено почти 8 млн тонн (+38,2%), Юга — 1,1 млн тонн (+26,3%), Дальнего Востока — 26,5 тыс. тонн (+39,4).

    Через погранпереходы на экспорт было отправлено более 2 млн тонн (+39,4%).

    Всего в январе-марте 2025 года на сети железных дорог было погружено 18,4 млн тонн удобрений – на 7,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

    Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (4,8 млн тонн, +6,1%), Мурманской области (3,8 млн тонн, +2,6%) и Новгородской области (1,6 млн тонн, +23,6%).

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.03.2025
    РЖД о перевозках соли
    В январе-феврале 2025 года перевозки соли по сети РЖД на внутренний рынок выросли на 7,8%.
    2025РЖДСоль
    0
    17.02.2025
    Контейнерооборот лидеров, январь 2025
    Оба крупнейших контейнерных порта показали рост к январю прошлого года В январе этого года […]
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотЛидерыСингапур
    0
    30.01.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 5, 2025
    Ставки не меняются третью неделю подряд
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    25.03.2025
    Грузооборот российских портов в феврале 2025 снизился на 9,4%
    Экспорт сократился на 9,4%
    2025ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    25.03.2025
    Завершается строительство одного из крупнейших в мире складов минеральных удобрений
    Готовность проекта – 85%
    ОТЭКОСкладТаманьУдобрения
    0
    26.02.2025
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2025 в деталях
    Увеличился на 11,6%
    Только для подписчиков
    2025Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.04.2025 Первое в этом году банкротство на контейнерном рынке
    15.04.2025 Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2025
    14.04.2025 FESCO идет в Индонезию
    14.04.2025 «РЖД Логистика» приступила к экспортным отправкам с ТЛЦ «Южный Порт»
    14.04.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2025
    11.04.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 15 неделя 2025
    Госрегулирование Показать всё
    11.04.2025 Новая зона контроля выбросов
    11.04.2025 Назначен начальник Управления товарной номенклатуры ФТС
    11.04.2025 Назначение в ФТС: начальник ГУТКПВТ
    04.04.2025 Назначен начальник Астраханской таможни
    04.04.2025 Завершено расследование причин крушения танкеров в Керченском проливе
    03.04.2025 Назначен ВрИО руководителя Ространснадзора
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •