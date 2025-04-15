Экспортные перевозки удобрений по жд, 3 месяца 2025

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых трех месяцев 2025 года выросли на 37,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 11,2 млн тонн.

БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов – 9,1 млн тонн, на 36,6% больше, чем годом ранее. Так, в направлении портов Северо-Запада было перевезено почти 8 млн тонн (+38,2%), Юга — 1,1 млн тонн (+26,3%), Дальнего Востока — 26,5 тыс. тонн (+39,4).

Через погранпереходы на экспорт было отправлено более 2 млн тонн (+39,4%).

Всего в январе-марте 2025 года на сети железных дорог было погружено 18,4 млн тонн удобрений – на 7,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (4,8 млн тонн, +6,1%), Мурманской области (3,8 млн тонн, +2,6%) и Новгородской области (1,6 млн тонн, +23,6%).

Фото: РЖД