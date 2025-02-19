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ТрансКонтейнер увеличил мощность терминала в Омске
19.02.2025

ТрансКонтейнер увеличил мощность терминала в Омске

    • ПАО «ТрансКонтейнер» нарастило мощности собственного терминала на станции Омск-Восточный за счёт установки двухбалочного козлового крана грузоподъёмностью 45 тонн. Как сообщили SeaNews в компании, ввод в эксплуатацию нового механизма увеличил вместимость контейнерной площадки на 50% – с 830 до 1,2 тыс. TEU, а перерабатывающую способность – на 15% – с 39 до 45 тыс. TEU.

    Кран позволяет размещать контейнеры в три яруса (такое же оборудование установлено на терминалах компании в Чите и Магнитогорске). Новое оборудование установлено взамен устаревшего.

    Замена козлового крана стала первым этапом проекта по реконструкции терминала в Омске. На втором этапе планируется модернизация контейнерной площадки. По итогам реализации проекта мощность терминала достигнет 57 тыс. TEU в год.

    Контейнерный терминал на станции Омск-Восточный сотрудничает практически со всеми предприятиями промышленного комплекса региона, чья продукция подходит для перевозок в контейнерах. Доля компании на рынке контейнерных перевозок в Омской области в 2024 году составила 23%. Основными грузами выступают битум, технический углерод, ячмень, растительные масла, резинотехнические изделия.

    Фото: «ТрансКонтейнер»


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