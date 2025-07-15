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На японской верфи Imabari выявлены нарушения техники безопасности и правил охраны труда
15.07.2025

На японской верфи Imabari выявлены нарушения техники безопасности и правил охраны труда

    • Семь рабочих пострадали, трое из них серьезно, при происшествии на крупнейшей японской верфи Imabari Shipbuilding. Как сообщает Splash, с крана сорвался блок судна и упал в рабочей зоне.

    «Это происшествие стало очередным ударом для Imabari Shipbuilding, которая и без этого находится под жестким давлением со стороны регулирующих органов после серии нарушений правил охраны труда и техники безопасности, которые были выявлены в этом году», – пишет издание.

    В качестве дисциплинарного взыскания Агентство иммиграционной службы Японии наложило на компанию пятилетний запрет на найм и обучение иностранных технических специалистов.

    Эта мера была принята после расследования, выявившего массовые нарушения охраны труда на учебных объектах Imabari в городе Имабари. В результате более 2 тыс. иностранных граждан, многие из которых приехали из Юго-Восточной Азии, были переведены в другие компании.

    На место происшествия направлена группа экспертов для выяснения причин неисправности крана и оценки соблюдения жестких законов о безопасности труда. «Предварительные данные указывают возможную неисправность оборудования, хотя не исключается и человеческий фактор», – резюмирует Splash.

    Фото: Imabari Shipbuilding


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