На японской верфи Imabari выявлены нарушения техники безопасности и правил охраны труда

Семь рабочих пострадали, трое из них серьезно, при происшествии на крупнейшей японской верфи Imabari Shipbuilding. Как сообщает Splash, с крана сорвался блок судна и упал в рабочей зоне.

«Это происшествие стало очередным ударом для Imabari Shipbuilding, которая и без этого находится под жестким давлением со стороны регулирующих органов после серии нарушений правил охраны труда и техники безопасности, которые были выявлены в этом году», – пишет издание.

В качестве дисциплинарного взыскания Агентство иммиграционной службы Японии наложило на компанию пятилетний запрет на найм и обучение иностранных технических специалистов.

Эта мера была принята после расследования, выявившего массовые нарушения охраны труда на учебных объектах Imabari в городе Имабари. В результате более 2 тыс. иностранных граждан, многие из которых приехали из Юго-Восточной Азии, были переведены в другие компании.

На место происшествия направлена группа экспертов для выяснения причин неисправности крана и оценки соблюдения жестких законов о безопасности труда. «Предварительные данные указывают возможную неисправность оборудования, хотя не исключается и человеческий фактор», – резюмирует Splash.

Фото: Imabari Shipbuilding