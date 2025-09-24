Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот Россия – Япония в январе-мае 2022
24.09.2025

Товарооборот Россия – Япония в январе-июле 2025 года

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.04.2025
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2025 в деталях
    Экспорт вырос на 2,9%.
    Только для подписчиков
    2025Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    23.07.2025
    Контейнерооборот лидеров, 6 месяцев 2025
    Оба порта в плюсе.
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    28.02.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 9 неделя 2025
    Ставки продолжают снижаться
    Только для подписчиков
    2025Drewryмировой контейнерный индекс
    0
    10.07.2025
    Грузооборот речных портов Китая в январе-мае 2025
    Вырос на 6,6%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКитайречные порты
    0
    12.05.2025
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2025 в деталях
    Контейнерооборот портов увеличился на 4,6%.
    Только для подписчиков
    2025Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    08.07.2025
    Грузооборот Каспийского бассейна в мае 2025 в деталях
    Грузооборот портов снизился на 41,8%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    24.09.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2025 снизился на 12,8%
    24.09.2025 Все порты Финляндии, 7 месяцев 2025
    24.09.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2025 в деталях
    24.09.2025 ОСК заключила первое соглашение о строительстве контейнеровозов
    22.09.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе снизился на 4,8%
    22.09.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    22.09.2025 В рамках нового нацпроекта разработают пообъектный план подъема затонувших судов
    18.09.2025 Правительство выделит 1,5 млрд руб. на организацию работы центров поддержки экспорта
    15.09.2025 Автовыпуск лесоматериалов из Сибири растет
    12.09.2025 Вступил в силу порядок каботажных перевозок для транспортных компаний ЕАЭС в России
    11.09.2025 Польша закрывает границу с Белоруссией
    09.09.2025 Утверждена Концепция развития рынка газомоторного топлива до 2035 года
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •