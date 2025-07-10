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На ВВП с начала навигации временно задержали 337 судов
10.07.2025

На ВВП с начала навигации временно задержали 337 судов

    • С начала навигации 2025 года инспекции Государственного портового контроля администраций бассейнов внутренних водных путей провели 5 613 проверок. Для устранения нарушений временно задержали 337 судов, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Государственный портовый контроль направлен на обеспечение выполнения судами национальных и международных требований, норм и стандартов в сфере безопасности судоходства.

    Портовый контроль за судами и плавучими объектами на внутренних водных путях включает в себя проверку соблюдения требований к оборудованию, конструкциям, машинам, механизмам судов, спасательным и иным средствам. Также проверяются обеспечение безопасной эксплуатации судов, профессиональные и квалификационные требования к членам экипажей судов.

    Больше всего нарушений выявлено из-за судовых документов (2548 нарушений), безопасности судоходства (2311 нарушений) и спасательных средств (856 нарушений).

    Чаще всего судовладельцы и экипажи пренебрегают наличием обязательных судовых документов; своевременным освидетельствованием судов экспертами РКО; квалификационными документами у членов экипажа; требованиями к минимальному составу экипажа.

    По данным Росморречфлота, за аналогичный период 2024 года провели 5 434 проверки, временно задержали 369 судов.

    Фото: Росморречфлот


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