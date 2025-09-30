Подведены промежуточные итоги работы инспекций государственного портового контроля

Промежуточные итоги работы инспекций государственного портового контроля в морских портах обсудили на 23-м заседании постоянной корреспондентской рабочей группы по государственному портовому контролю в Росморречфлоте. Участие приняли более 30 представителей Росморречфлота, ФГБУ «ИАСЦ» и служб капитанов морских портов, сообщается на сайте Росморречфлота.

На заседании представили доработки ведомственной информационной системы Росморречфлота – модуль «Регистрация заходов и отходов судов в морских портах Российской Федерации» (PortCall), число пользователей которой превысило 10 тыс. участников. Также рассмотрели работу информационной системы госконтроля судов, оперирующих под российским флагом.

Участники подвели промежуточные итоги концентрированной инспекционной кампании (КИК) 2025 года по управлению балластными водами, Целевых инспекционных кампаний (ЦИК) в Меморандумах, а также рассмотрели предварительную квартальную статистику по проверкам судов.

На российских судах в портах страны по итогам августа 2025 года провели 4 683 осмотра, из них 73% с замечаниями и 2,4% с отказами в выдаче разрешения на выход из порта. В рамках КИК в российских портах провели 691 инспекцию, в иностранных портах – 9 инспекций. Задержаний российских судов не зарегистрировано, что свидетельствует о высоком уровне подготовки судов и экипажей.

На последних заседаниях Комитетов меморандумов, членом которых является Российская Федерация, принято решение о проведении нового вида инспекционных кампаний: целевых инспекционных кампаний (ЦИК). Всего по различным темам проведено 3 ЦИК в Токийском меморандуме и 1 ЦИК в Черноморском меморандуме. Суммарно зарегистрировано 6 263 инспекций с ЦИК в Токийском меморандуме и 288 инспекций с ЦИК в Черноморском меморандуме.

36-я сессия Комитета Токийского меморандума пройдет с 16 по 23 октября 2025 года в Гонконге. На заседаниях рассмотрят процедуру портового контроля, обмен лучшими практиками среди государств-участников и оперативную работу с дополнениями в отраслевые международные документы.

Фото: Росморречфлот