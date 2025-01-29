В Минтрансе обсудили развитие внутренних водных путей

Министр транспорта Роман Старовойт провел совещание, где обсудили повышение пространственной связанности и транспортной доступности, увеличение объема и скорости транзита грузов, рост мобильности населения и цифровую трансформацию отрасли. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса России.

«Мы начали плотнее заниматься внутренними водными путями Российской Федерации. Вопрос назрел, и ему уделяется пристальное внимание Президента нашей страны и Председателя Правительства», — сказал Р. Старовойт.

Среди основных задач, требующих особого внимания – обеспечение гарантированных габаритов судовых ходов, ремонт и реконструкция судоходных технических сооружений, более активное использование потенциала речных портов на опорной сети внутренних водных путей, производство скоростного флота.

«Рассмотрели проект плана дальнейшей работы. Будем интегрировать внутренний водный транспорт с железнодорожным и автомобильным, а также совместно с Минпромторгом обновлять грузовой флот и пассажирские суда», — резюмировал министрю

Фото: телеграм-канал Минтранса России