Новый буксир «Оборонлогистики» вышел в свой первый рейс

9 июня буксир «Барс» вышел в свой первый рейс после вхождения в состав флота «Оборонлогистики». В этот раз ему поставлена задача до конца июля отбуксировать судно по внутренним водным путям, сообщает пресс-служба компании.

В зависимости от погодных условий и районов плавания по ходу движения будут применяться разные способы транспортировки судна: толкание – на реках и каналах, буксировка с применением троса – на водохранилищах.

«Барс» является двухвинтовым толкачом. Длина – 40,80 м, средняя осадка – 2,16 м, ширина – 8,60 м, мощность двигателей – 1039 л. С., расчетное тяговое усилие – 10 тонн. Может ходить в сложных ледовых условиях.

Фото: «Оборонлогистика»