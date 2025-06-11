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Новый буксир «Оборонлогистики» вышел в свой первый рейс
11.06.2025

Новый буксир «Оборонлогистики» вышел в свой первый рейс

    • 9 июня  буксир «Барс» вышел в свой первый рейс после вхождения в состав флота «Оборонлогистики». В этот раз ему поставлена задача до конца июля отбуксировать судно по внутренним водным путям, сообщает пресс-служба компании.

    В зависимости от погодных условий и районов плавания по ходу движения будут применяться разные способы транспортировки судна: толкание – на реках и каналах, буксировка с применением троса – на водохранилищах.

    «Барс» является двухвинтовым толкачом. Длина – 40,80 м, средняя осадка – 2,16 м, ширина – 8,60 м, мощность двигателей – 1039 л. С., расчетное тяговое усилие – 10 тонн. Может ходить в сложных ледовых условиях.

    Фото: «Оборонлогистика»


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