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С луга в Усть-Лугу и в Калининград
24.07.2025

С луга в Усть-Лугу и в Калининград

    • Работающий на железнодорожно-паромной линии Усть-Луга – Балтийск паром «Амбал» перевез в Калининградскую область небольшое стадо уникальных галловейских коров, выведенных в смоленском питомнике для дальнейшего разведения на территории анклава. Об этом сообщает пресс-служба «Оборонлогистики».

    «Историческая родина породы – округ Галловей в Шотландии, от которого они получили свое название. Животные неприхотливые и выносливые, при этом порода приспособлена для производства мяса высокого качества. Калининградские фермеры рассчитывают, что данная порода успешно приживется в области», – говорится в пресс-релизе.

    Сегодня транспортировка российских животных через территорию ЕС запрещена, поэтому паром остается единственным способом перевозки. Партия животных, состоящая из племенного быка, 10 коров, 10 телят, 10 телочек и 15 бычков, прибыла к парому на двух фурах. Во время рейса им обеспечивались должный уход, кормление и питье.

    Ранее паром «Амбал» уже перевозил сельскохозяйственных и цирковых животных, включая диких оленей, дельфинов, львов, медведей, слонов и верблюдов. Все были доставлены в срок и без нареканий со стороны заказчика.

    Паром «Амбал» перевозит как железнодорожные вагоны, так и накатную технику. «Транспортные средства до 150 единиц размещаются на трех закрытых грузовых палубах. Примерное время парома в пути между Балтийском и Усть-Лугой – 38 часов. В месяц «Амбал» совершает до 6 кругорейсов, средняя масса грузовой партии составляет 8 тыс. тонн», – отмечают в компании.

    Фото: «Оборонлогистика»


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