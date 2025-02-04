Подведомственный Минтрансу ФГКУ Росгранстрой совместно с правительством Калининградской области создает необходимые условия для комфортного пересечения госграницы российскими и иностранными гражданами. С 10 февраля начнут действовать изменения в работе электронной очереди МАПП Чернышевское, сообщается в телеграм-канале Минтранса России.

Для этого в автомобильном пункте пропуска на границе с Литвой вводятся следующие изменения:

забронировать место в системе резервирования будет возможно только при фактическом нахождении грузового транспортного средства на стоянке-накопителе;

места в системе электронной очереди будут выдаваться в формате порядковой очереди всем грузовым транспортным средствам без ограничений;

будут выделены отдельные места для скоропортящихся грузов. Перечень транспортных средств, допущенных к отдельной очереди, будет формироваться региональным Минсельхозом.

Все ранее оформленные заявки с датой и временем будут переведены в порядковую очередь в автоматическом режиме.

Фото: телеграм-канал Минтранса России