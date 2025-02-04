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Изменения в работе электронной очереди МАПП Чернышевское
04.02.2025

Изменения в работе электронной очереди МАПП Чернышевское

    • Подведомственный Минтрансу ФГКУ Росгранстрой совместно с правительством Калининградской области создает необходимые условия для комфортного пересечения госграницы российскими и иностранными гражданами. С 10 февраля начнут действовать изменения в работе электронной очереди МАПП Чернышевское, сообщается в телеграм-канале Минтранса России.

    Для этого в автомобильном пункте пропуска на границе с Литвой вводятся следующие изменения:

    забронировать место в системе резервирования будет возможно только при фактическом нахождении грузового транспортного средства на стоянке-накопителе;

    места в системе электронной очереди будут выдаваться в формате порядковой очереди всем грузовым транспортным средствам без ограничений;

    будут выделены отдельные места для скоропортящихся грузов. Перечень транспортных средств, допущенных к отдельной очереди, будет формироваться региональным Минсельхозом.

    Все ранее оформленные заявки с датой и временем будут переведены в порядковую очередь в автоматическом режиме.

    Фото: телеграм-канал Минтранса России


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