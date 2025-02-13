Ограбить фуру за 10 минут

Количество краж грузов в Северной Америке в 2024 году выросло на 27%. Так, в США и Канаде было зарегистрировано чуть больше 3,6 тыс. таких случаев, сообщает Loadstar со ссылкой на отчет Varisk CargoNet, специализирующегося на безопасности грузоперевозок.

Средняя стоимость украденного груза в 2024 году также выросла и составила почти 202,4 тыс. долларов, тогда как в 2023 году она была в районе 188 тыс. долларов.

В первом квартале 2024 года CargoNet зарегистрировал 925 инцидентов, которые привели к прямым убыткам в размере 76 млн долларов, суммарные убытки компания оценила в сумму 154 млн долларов.

«Ситуация в течение года ухудшалась, количество инцидентов росло из года в год с каждым кварталом. При этом наиболее выраженный всплеск краж пришелся на первый квартал прошлого года— рост на 317 инцидентов по сравнению с первым кварталом 2023 года», — отмечают в CargoNet.

В четвертом квартале зафиксировано на 94 случая, или 11,8% больше, чем годом ранее.

В первой половине 2024 года, по данным разработчика сервисов по мониторингу грузоперевозок Overhaul Risk Advisory Services, число краж грузов выросли относительно аналогичного периода 2023 года на 38%.

Больше всего грузов воровали в Калифорнии и Техасе. При этом количество краж в Техасе выросло на 39% (в округе Даллас, в частности, на 78%), в Калифорнии – на 33%.

«Преступники сменили приоритеты в плане объектов краж. В 2023 году это были потребительские товары, а в 2024 году, в первую очередь, изделия из меди, бытовая электроника, оборудование для майнинга, высокопроизводительные серверы, аудиооборудование, а также косметика, витамины и добавки».

В CargoNet такое изменение фокуса преступников связывают с растущей ролью организованной преступности. «Это указывает на развивающийся и все более сложный ландшафт угроз, в котором организованная преступность демонстрирует тактическую адаптивность в методах и выборе целей», — пояснили в компании.

Другим показателем возросшего внимания организованной преступности является рост стоимости украденных товаров. В Overhaul отмечают устойчивый рост с первого квартала 2023 по первый квартал 2024 года количества краж грузов стоимостью 1 млн и более. «И еще одно доказательство исходит из степени их изощренности — мошенники изготавливают поддельные удостоверения личности, чтобы выдавать себя за дальнобойщиков»,— пишет издание.

Количество краж из прицепов и случаев угона самих прицепов также растет. По данным Overhaul, преступникам требуется десять минут, чтобы украсть полный грузовик.

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