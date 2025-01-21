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США хотят вернуть контроль над Панамским каналом
21.01.2025

США хотят вернуть контроль над Панамским каналом

    • Возобновление контроля над Панамским каналом, переименование Мексиканского залива и выход из Парижского соглашения ООН по климату —три основные заявления в отношении судоходной отрасли во время инаугурации Дональда Трампа в качестве 47-го президента Соединенных Штатов. Об этом сообщает Splash.

    20 января Трамп пообещал, что США вернут себе Панамский канал, !ложно заявив, что теперь этот водный путь управляется Китаем».  «Мы не отдавали его Китаю. Мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно», — цитирует издание заявление Трампа, подчеркивая, что Китай не контролирует и не управляет каналом. — Но гонконгская компания Hutchison Ports управляет двумя портами, расположенными недалеко от входов в канал со стороны Карибского моря и Тихого океана».

    После заявления Трампа, власти Панамы инициировали аудит Hutchison Ports. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино, в свою очередь, на одном телевизионных каналов заявил, что «является и будет оставаться панамским».

    Директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин ответил на вопрос журналистов о ситуации вокруг Панамского канала (стенограмма опубликована на сайте МИД РФ).

    «Исходим из того, что международно-правовой режим Панамского канала четко определен и зафиксирован в Договоре о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала между Соединенными Штатами Америки и Республикой Панама, который был подписан американским президентом Дж.Картером и главой панамского правительства генералом О.Торрихосом 7 сентября 1977 года и вступил в силу 1 октября 1979 года, — прокомментировал А. Щетинин. — Режим, установленный Договором, дополнительно закреплен в Протоколе к нему, к которому присоединилось порядка 40 государств мира. Россия участвует в Протоколе с 1988 года и подтверждает свои обязательства по соблюдению постоянного нейтралитета Панамского канала, выступая за сохранение этого международного транзитного водного пути безопасным и открытым».

    В МИД рассчитывают, что в ходе ожидаемых обсуждений руководством Панамы и избранным президентом США Дональдом Трампом вопросов контроля над Панамским каналом, что, безусловно, относится к сфере их двусторонних отношений, стороны будут уважать действующий международно-правовой режим этой ключевой водной артерии.

    «В связи с этим подчеркиваем: согласно поправкам, внесенным США и Панамой в Договор в октябре 1977 года, каждая из двух стран должна защищать канал от любой угрозы режиму нейтралитета. При этом сделана оговорка, что указанное право США на оборону Панамского канала не означает и не должно толковаться как право на вмешательство во внутренние дела Панамы, а любые действия американской стороны никогда не будут направлены против территориальной целостности или политической независимости Панамы», — резюмировал А. Щетинин.

    Помимо  панамского вопроса, Трамп также затронул тему переименования  Мексиканского залива на залив Америки.

    Кроме того, президент США подписал указ о выходе США из Парижского соглашения по климату. «Этот шаг не сулит ничего хорошего для предстоящих в апреле «зеленых» дискуссий в Международной морской организации (IMO), где, как ожидается, будет обсуждаться глобальный углеродный налог на судоходство», — резюмирует Splash.

    Фото: Администрация Панамского канала


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