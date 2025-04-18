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США продляют запрет на заход судов под российским флагом в свои порты
18.04.2025

США продляют запрет на заход судов под российским флагом в свои порты

    • Президент США Дональд Трамп подписал указ, продлевающий еще на год запрет на заход судов под российским флагом или каким-либо другим образом связанных с Россией в американские порты. Документ опубликован в Федеральном реестре США.

    «Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения судов, принадлежащих России, в порты Соединенных Штатов, изложенных в Прокламации 10371», – говорится в документе.

    Напомним, впервые запрет был введен три года назад, в апреле 2022 года, предыдущим президентом США Джо Байденом.

    Фото: Белый дом


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