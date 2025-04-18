США продляют запрет на заход судов под российским флагом в свои порты

Президент США Дональд Трамп подписал указ, продлевающий еще на год запрет на заход судов под российским флагом или каким-либо другим образом связанных с Россией в американские порты. Документ опубликован в Федеральном реестре США.

«Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения судов, принадлежащих России, в порты Соединенных Штатов, изложенных в Прокламации 10371», – говорится в документе.

Напомним, впервые запрет был введен три года назад, в апреле 2022 года, предыдущим президентом США Джо Байденом.

Фото: Белый дом