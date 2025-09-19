Информационно-аналитическое агентство
Аналитический дайджест SeaNews,15-19 сентября
19.09.2025

Аналитический дайджест SeaNews,15-19 сентября

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2025

    На 37 неделе 2025 года ставки почти на всех исследуемых трейдах продолжили снижаться.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 38, 2025

    Нисходящий тренд сохраняется 14-ю неделю подряд.

    Российский транспортный рынок

    Экспортные перевозки удобрений по жд, 8 месяцев 2025

    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых 8 месяцев 2025 года выросли на 23,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

    Российский контейнерный рынок

    Контейнерооборот российских портов в августе 2025 снизился

    Контейнерооборот всех морских портов России в августе 2025 года снизился на 1,4% относительно показателя августа прошлого года.

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в августе 2025 вырос

    В августе 2025 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна вырос относительно показателя августа 2024 года на 25,2%.

    Товарооборот

    Товарооборот Россия – Армения в январе-июле 2025 года

    По данным статистического комитета Республики Армения, поставки из Армении в Россию в январе-июле 2025 года составили 1,6 млрд долларов, на 5,6% меньше по сравнению с показателем первых 7 месяцев 2024 года.

    Товарооборот Россия – Грузия в январе-июле 2025 года

    По данным национальной службы статистики Грузии, в январе-июле 2025 года товарооборот между Россией и Грузией увеличился на 5% относительно показателя первых 7 месяцев 2024 года.

    Товарооборот Россия — Сербия в январе-июле 2025 года

    По данным Statistical Office of the Republic of Serbia, товарооборот между Россией и Сербией в первом полугодии 2025 года снизился на 6,6%.

    Товарооборот Россия — Китай в январе-июле 2025 года

    По итогам января-июля 2025 года товарооборот между Китаем и Россией снизился на 8,1% относительно показателя января-июля 2024 года и составил 125,8 млрд долларов.

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 38 неделя, 2025

    Растет спрос на флот на дальние направления.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 37 неделя, 2025

    Ставки не изменидись.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 38, 2025

    На 38 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов относительно прошлой недели увеличились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 37, 2025

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении южных портов Китая остаются в районе низких сороковых.

    Бункерный рынок

    Обзор рынка бункерного топлива в России. 38 неделя. 2025 года.

    На 38 неделе 2025 года цены на все виды бункерного топлива  во всех исследуемых портах увеличились.

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

  •  




