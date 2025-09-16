Контейнерооборот российских портов в августе 2025 снизился на 1,4%

Контейнерооборот всех морских портов России в августе 2025 года снизился на 1,4% относительно показателя августа прошлого года.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 8,9%, транзит – на 31,7%. В экспорте было перевалено на 2,8% больше, чем в августе 2024 года. Каботаж увеличился на 6,4%.

Груженых контейнеров было обработано на 3,1% меньше, чем в августе 2024 года. Из общего объема груженых 10,4% приходилось на рефконтейнеры, 89,6% – на сухие.

49,5% груженых контейнеров прошло в импорте, 26,1% – в экспорте, 23,7% – в каботаже и 0,7% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 3,6%.

В августе 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 45,6%, Балтийский бассейн обработал 34,2%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 15,7%, 4,3% и 0,2% соответственно.

