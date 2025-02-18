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«Океанский морской флот. Made in Russia?» -2
18.02.2025

«Океанский морской флот. Made in Russia?» -2

    • Сколько стратегически судов нужно построить России, есть ли у действующих российских верфей потенциал и, вообще, посильна ли задача по ускорению отечественного судостроения, – эти вопросы обсуждали на бизнес-завтраке, организованном на прошлой неделе C-Shipping. Своими соображениями по этому поводу поделился директор проектной фирмы «Союзпроектверфь» АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» Валерий Киреев.

    По его данным, к 2035 году объем морских перевозок прогнозируется на уровне 1,3 млрд тонн. Для транспортировки этого объема России понадобится порядка 1,2 тыс. судов. «Сейчас разница в дедвейте между потребностью, которая нам нужна к 2035 году, и тем флотом, который мы сейчас имеем, составляет 36 млн тонн, или порядка 600 судов. Возникает резонный вопрос – а где это все строить?»

    С этой задачей могли бы справиться пять судостроительных предприятий. Но если даже поверхностно проанализировать «базу», возможности по увеличению объема заказов у этих верфей пока ограничен – счет едва ли идет на десятки.

    Как рассказал В.Киреев, СКК «Звезда» при полной мощности сможет сдавать до 12 единиц в год, АО «СЗ им. Е. Б. Бутомы» – до 6 единиц, АО «Адмиралтейские верфи» – до 2 единиц, АО «Балтийский завод» – 1 единицу, АО «ПО «Севмаш» – до 3 единиц в год.

    «К 2035 году нужно порезать 10 млн тонн железа и собрать из него транспортные суда, чтобы устранить дефицит грузового флота. Допустим, построим заводы, такие как «Звезда», по 300 тыс. тонн металлообработки в год. Чтобы 10 млн тонн порезать за 5 лет, надо в год резать 2 млн тонн железа. А если резать по 300 тыс. тонн в год, надо семь верфей. Допустим, у нас есть «Звезда» – шесть верфей», – подсчитал В.Киреев.

    По ценам 2022 года на строительство этих предприятий необходимо боле 2 трлн руб. «Но это не главное. Страна может найти эти 2 триллиона, я убежден в этом». Но дело не только в деньгах. Чтобы построить эти заводы, нужна рабочая сила, порядка 70 тыс. человек, «которых просто нет».

    «Нужна стройиндустрия, в которой можно освоить 2 трлн. И такой вывод у нас напросился, что это невозможно реализовать», – сказал В.Киреев.

    Можно ли решить задачу и надежды, которую возлагают оптимисты, и к какому предложению некоторые участники мероприятия отнеслись скептически, читайте в следующем материале SeaNews.

    Фото: СКК «Звезда»


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