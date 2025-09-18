Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Балтийского бассейна в августе 2025 в деталях
18.09.2025

Контейнерооборот Балтийского бассейна в августе 2025 вырос на 25,2%

    • В августе 2025 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна вырос относительно показателя августа 2024 года на 25,2%.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в августе 2025 вырос на 25,2%

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился на 16,8%. Импорт составил на 30,5% больше, чем годом ранее. Каботаж вырос на 33%.

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в августе 2025 года составляла 34,2%.

    Груженых контейнеров было обработано на 26,8% больше, чем в августе 2024 года. Из общего объема груженых 15,9% приходилось на рефконтейнеры, 84,1% – на сухие.

    43,6% груженых контейнеров прошло в импорте, 28,3% – в экспорте, 28,1% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 21,2%.

    В августе 2025 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 82,8%, Калининград обработал 17%, на Усть-Лугу приходился 0,1%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.06.2025
    Итоги зимней навигации в порту Магадан
    Период ледокольных продлился 145 суток.
    2025Зимняя навигацияЛедоколыледокольная проводка
    0
    14.04.2025
    Товарооборот Россия – Армения в январе-феврале 2025 года
    Поставки из России в Армению снизились более чем на 70%
    Только для подписчиков
    2025АрменияТоварооборот
    0
    06.05.2025
    Грузооборот морских портов Китая в первом квартале 2025
    Вырос на 1,6%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКитай
    0
    17.04.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 16 неделя, 2025
    Ставки не меняются
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    03.07.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 27 неделя, 2025
    Ставки прежние. На 26 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями […]
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    14.05.2025
    Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2025
    Оба порта в плюсе
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.09.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в августе 2025 вырос на 25,2%
    18.09.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в августе 2025 в деталях
    18.09.2025 FESCO вдвое нарастила долю в контейнерных перевозках из Китая через Казахстан
    18.09.2025 Контейнерный импорт. Тенденции и прогнозы-3
    16.09.2025 Контейнерооборот российских портов в августе 2025 снизился на 1,4%
    16.09.2025 Контейнерооборот российских портов в августе 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    18.09.2025 Правительство выделит 1,5 млрд руб. на организацию работы центров поддержки экспорта
    15.09.2025 Автовыпуск лесоматериалов из Сибири растет
    12.09.2025 Вступил в силу порядок каботажных перевозок для транспортных компаний ЕАЭС в России
    11.09.2025 Польша закрывает границу с Белоруссией
    09.09.2025 Утверждена Концепция развития рынка газомоторного топлива до 2035 года
    04.09.2025 Назначен начальник Санкт-Петербургской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •