Контейнерооборот Балтийского бассейна в августе 2025 вырос на 25,2%

В августе 2025 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна вырос относительно показателя августа 2024 года на 25,2%.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился на 16,8%. Импорт составил на 30,5% больше, чем годом ранее. Каботаж вырос на 33%.

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в августе 2025 года составляла 34,2%.

Груженых контейнеров было обработано на 26,8% больше, чем в августе 2024 года. Из общего объема груженых 15,9% приходилось на рефконтейнеры, 84,1% – на сухие.

43,6% груженых контейнеров прошло в импорте, 28,3% – в экспорте, 28,1% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 21,2%.

В августе 2025 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 82,8%, Калининград обработал 17%, на Усть-Лугу приходился 0,1%.

