Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
TOP-15 морских контейнерных портов Китая в январе-феврале 2022
13.10.2025

Контейнерооборот портов Китая в январе-августе 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.02.2025
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2024 в деталях
    В декабре 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 19,5%.
    Только для подписчиков
    2024Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    27.06.2025
    Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-апрель 2025
    Поставки из РФ «в деньгах» увеличились
    Только для подписчиков
    2025грузовые авиаперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    26.09.2025
    Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2025 снизился на 16,1%
    80,1% контейнеров прошли в каботаже.
    2025Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    24.07.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 30 неделя, 2025
    Ставки выросли.
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    10.01.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 2 неделя 2025
    Цены на все виды топлива выросли На 2 неделе 2025 года цены на мазут […]
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    25.06.2025
    Западная ось Золотого кольца превратилась в промышленную дорогу
    Но пока «дорога трех столиц» недооценена За последние годы Смоленская область стала ключевым транспортным […]
    2025АвтодорогаБеларусьЕвропа
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    13.10.2025 Новый жд сервис из Китая в Ульяновск
    13.10.2025 Контейнерооборот портов Китая в январе-августе 2025
    13.10.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2025
    10.10.2025 HMM заказал 14-тысячники
    10.10.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 41, 2025
    08.10.2025 Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2025: минус 4%
    Госрегулирование Показать всё
    13.10.2025 Кадровые изменения в руководстве Минтранса
    10.10.2025 Россия и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере транспорта
    06.10.2025 Назначен заместитель руководителя ФТС
    01.10.2025 Назначения в ФТС
    01.10.2025 Продлен временный запрет на экспорт бензина
    26.09.2025 Россия и Судан подписали Меморандум о взаимопонимании в области транспорта
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •