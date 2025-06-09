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Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2025 в деталях
09.06.2025

Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2025 снизился на 14,6%

    • В апреле 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 14,6% относительно показателя апреля 2024 года.

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    Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2025 снизился на 14,6%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже (97,1%), который по итогам отчетного месяца уменьшился на 17,1%. Были также небольшие объемы импорта и совсем небольшие – экспорта. В апреле прошлого года импорта и экспорта не было.

    Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2025 года соответствовала 3,2%.

    Груженых контейнеров было обработано на 15% меньше, чем в апреле 2024 года. Из общего объема груженых 4,4% приходилось на рефконтейнеры, 95,6% – на сухие.

    99,9% груженых контейнеров прошли в каботаже, 0,1% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 13,8%.

    В апреле 2025 года доля порта Дудинка в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 43,1%, на Мурманск приходилось 35,8%, через Архангельск прошло 18,9%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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