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ФТС об экспорте уральских самоцветов
24.07.2025

Экспортные перевозки удобрений по жд, 6 месяцев 2025

    • Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых 6 месяцев 2025 года выросли на 27,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 21,3 млн тонн.

    БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов – 17,6 млн тонн, на 31,4% больше, чем годом ранее. В том числе в направлении портов Северо-Запада было перевезено 15,5 млн тонн (+30,2%), Юга – 2,1 млн тонн (+4,4%).

    Через погранпереходы на экспорт было отправлено 3,6 млн тонн, на 37,6% больше, чем за первые 6 месяцев 2024 года.

    Всего в январе-июне 2025 года на сети железных дорог было погружено 35,5 млн тонн химических и минеральных удобрений – на 4,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

    Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (9,4 млн тонн, +1,4%), Мурманской области (7,7 млн тонн, +3,2%) и Вологодской области (3,1 млн тонн, +27,2%).

    Фото: РЖД


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