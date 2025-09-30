Российские и китайские специалисты провели инспектирование на пограничных реках

Совместное инспектирование пограничных водных путей и состояния судоходной обстановки провели участники Смешанной российско-китайской комиссии по судоходству. Работы провели на российском теплоходе «Исток» и китайском теплоходе «Цзиньлунцзян» на пограничном участке водных путей с 984 по 29 км Среднего Амура, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Итоги инспектирования показали, что состояние габаритов судовых ходов, содержание и обслуживание навигационных знаков, схемы их расстановки обеспечивают безопасное плавание судов обеих сторон в дневное и ночное время.

Инспектирование проводилось при повышенных уровнях воды в дневное и ночное время. На участках: 772-650, 462-342, 168‑124 км Среднего Амура провели ночной контроль действия навигационных знаков, а также огней судоходной сигнализации на трансграничных мостовых переходах: автомобильном Благовещенск – Хэйхэ и железнодорожном Нижнеленинское – Тунцзян.

Расстановка береговых и плавучих знаков обеих сторон на участках инспектирования соответствует согласованным ранее схемам, а содержание и обслуживание знаков требованиям «Инструкции по содержанию навигационных знаков на российско-китайских пограничных участках рек Амур, Уссури, Аргунь и Сунгача» от 2013 года.

Стороны договорились в оставшийся период навигации выполнить остальные запланированные работы в соответствии с протоколом 66-го совещания Смешанной комиссии.

За период инспектирования в светлое и темное время суток зафиксировано движение (расхождение и обгон) 5 российских и 9 китайских судов и составов. Российские и китайские судоводители в процессе расхождения, обгона и стоянки, строго соблюдали «Правила плавания по российско-китайским пограничным рекам», своевременно обменивались соответствующими сигналами и расходились на безопасном расстоянии.

По результатам подготовлен Акт совместного инспектирования в навигацию 2025 года на русском и китайском языках.

Фото: Росморречфлот