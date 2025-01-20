США занимает 19-е место на мировом рынке торгового судостроения

США в настоящее время занимает 19-е место на мировом рынке торгового судостроения. Штаты строят менее 5 судов в год, тогда как Китай – более 1,7 тыс. Об этом сообщает Maritime Executive со ссылкой на заявление торгового представителя США Кэтрин Тай по результатам проведенного расследования в отношении доминирования Китая в судостроении.

Порядка 56% сданного в 2023 году тоннажа было построено на китайских верфях. 63% всего глобального портфеля заказов размещено в Китае, а в 2024 году эта страна получила 74% всех новых заказов. Порядка 19% мирового флота принадлежит Поднебесной.

«Целенаправленное доминирование Китая в этом и смежных секторах подрывает честную, рыночно-ориентированную конкуренцию, увеличивает риски для экономической безопасности и является самым большим препятствием для возрождения промышленности США», – отмечается в отчете Торгового представительства США (USTR).

В USTR считают, что правительство Китая имеет исключительный контроль над инвестиционными решениями, которые принимают банки и ведущие игроки на рынке судостроения, в частности, государственные судовладельцы и судостроительные корпорации COSCO и CSSC.

В отчете утверждается, что контроль китайского правительства выражается в том числе и в субсидировании государственных отраслевых компаний. «По оценкам, независимых исследований, в период с 2006 по 2018 год на субсидии ежегодно выделялось 11-16 млрд долларов», – отмечают в USTR.

Согласно одному из отчетов в рамках расследования, субсидии на судостроение, выделенные в 2006 году, объясняют все ценовое преимущество китайских верфей над японскими и южнокорейскими в последующие годы.

«Точный размер выделяемых Китаем субсидий трудно определить, поскольку отношения между компаниями непрозрачны. И эта непрозрачность позволяет скрывать истинный масштаб государственной поддержки морского, логистического и судостроительного секторов. В результате перевозки грузов США осуществляются на судах, произведенных в Китае», – говорится в отчете.

«Помимо судоходных компаний, которые являются прямыми получателями помощи, конечными бенефициарами являются также китайские производители и экспортеры, которые пользуются субсидируемыми ставками фрахта. Это дает им дополнительное конкурентное преимущество. Успешная реализация китайским правительством такой стратегии лишает рыночно-ориентированные предприятия коммерческих возможностей, а также снижает конкуренцию и создает зависимость от Китая», – резюмировали в Торговом представительстве США.

Фото: COSCO