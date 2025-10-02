Информационно-аналитическое агентство
Новый интермодальный железнодорожно-автомобильный маршрут
02.10.2025

Новый интермодальный железнодорожно-автомобильный маршрут

    • 29 сентября из провинции Шаньси в северном Китае отправился первый грузовой поезд, осуществляющий интермодальные железнодорожно-автомобильные перевозки по транспортному коридору Китай – Кыргызстан – Узбекистан, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на Тайюаньское отделение Китайской государственной железнодорожной корпорации (China Railway).

    Состав доставит солнечные батареи из логистического центра «Чжундин» в центральной части Шаньси до станции Кашгар-Север в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Затем контейнеры будут вывезены из Китая на автомобильном транспорте через контрольно-пропускной пункт Иркештам и, проследовав через Кыргызстан, прибудут в город Андижан в Узбекистане.

    Ожидается, что путь займет 9 дней, на 6 дней меньше, чем по ранее использовавшемуся маршруту протяженностью 4935 км через сухопутный порт Хоргос, Алма-Ату и Ташкент.

    Новый маршрут сокращает общие логистические расходы почти на 1000 юаней (около 140,7 долларов) за контейнер.

    Фото с сайта chinanews.com.cn


    Новости по теме
    25.06.2025
    Грузооборот речных портов Китая в январе-апреле 2025
    Вырос на 6,9%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКитайПорты
    0
    04.07.2025
    Грузовые поезда из региона Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь в Среднюю Азию
    В страны Средней Азии поездами отправляются в основном потребительские товары.
    КазахстанКитайПоездаСредняя Азия
    0
    04.04.2025
    Грузооборот речных портов Китая в 2024 году
    Вырос на 3,9%
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотКитайПорты
    0
    14.03.2025
    Строить суда на корейских верфях будут узбеки
    В условиях дефицита рабочей силы Южная Корея привлекает иностранных рабочих.
    КадрыСудостроениеУзбекистанЮжная Корея
    0
    17.09.2025
    COSCO создал два СП по управлению логистическими парками
    В Китае и Сингапуре
    COSCOКитайлогистический паркСингапур
    0
    17.01.2025
    Грузооборот морских портов Китая в январе-ноябре 2024
    Грузооборот вырос на 3,4%
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотКитайПорты
    0


  •  




