Новый интермодальный железнодорожно-автомобильный маршрут

29 сентября из провинции Шаньси в северном Китае отправился первый грузовой поезд, осуществляющий интермодальные железнодорожно-автомобильные перевозки по транспортному коридору Китай – Кыргызстан – Узбекистан, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на Тайюаньское отделение Китайской государственной железнодорожной корпорации (China Railway).

Состав доставит солнечные батареи из логистического центра «Чжундин» в центральной части Шаньси до станции Кашгар-Север в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Затем контейнеры будут вывезены из Китая на автомобильном транспорте через контрольно-пропускной пункт Иркештам и, проследовав через Кыргызстан, прибудут в город Андижан в Узбекистане.

Ожидается, что путь займет 9 дней, на 6 дней меньше, чем по ранее использовавшемуся маршруту протяженностью 4935 км через сухопутный порт Хоргос, Алма-Ату и Ташкент.

Новый маршрут сокращает общие логистические расходы почти на 1000 юаней (около 140,7 долларов) за контейнер.

