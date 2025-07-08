Новый грузовой авиамаршрут между Синьцзяном и Тбилиси

28 июня грузовой рейс, вылетевший из Тбилиси, прибыл в международный аэропорт Лайнин округа Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Это новый грузовой авиамаршрут между двумя регионами, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на пресс-службу администрации округа.

Самолет доставил в Китай охлажденный лосось из Норвегии, живых больших сухопутных крабов из Франции и черешню из Таджикистана.

Для обеспечения качества этих продуктов питания на чартерном рейсе использовались холодовая цепь и передовые технологии сохранения свежести.

Международный аэропорт Лайнин представляет собой второй по величине воздушный КПП в Синьцзяне и один из важных узловых воздушных портов в рамках инициативы «Один пояс и один путь».

Фото: Xinhua