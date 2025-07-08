Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый грузовой авиамаршрут между Синьцзяном и Тбилиси
08.07.2025

Новый грузовой авиамаршрут между Синьцзяном и Тбилиси

    • 28 июня грузовой рейс, вылетевший из Тбилиси, прибыл в международный аэропорт Лайнин округа Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Это новый грузовой авиамаршрут между двумя регионами, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на пресс-службу администрации округа.

    Самолет доставил в Китай охлажденный лосось из Норвегии, живых больших сухопутных крабов из Франции и черешню из Таджикистана.

    Для обеспечения качества этих продуктов питания на чартерном рейсе использовались холодовая цепь и передовые технологии сохранения свежести.

    Международный аэропорт Лайнин представляет собой второй по величине воздушный КПП в Синьцзяне и один из важных узловых воздушных портов в рамках инициативы «Один пояс и один путь».

    Фото: Xinhua


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.06.2025
    Дефицита контейнеров не наблюдается
    Производство контейнеров в Китае превысило рекордные показатели 2024 года.
    2025запасыКитайКонтейнеры
    0
    05.05.2025
    О ситуации на рынке контейнерных перевозок из Китая в Россию — 4
    Если раньше колебания уровня фрахта носили прогнозируемый выраженный сезонный характер, то в последние несколько лет наблюдается противоположный сценарий.
    FM LogisticКитайЛогистикаставки
    0
    22.01.2025
    FESCO удвоила контейнерные перевозки сельхозпродукции на экспорт
    По итогам 2024 года
    FESCO агропродукцияКитайКонтейнерные перевозки
    0
    06.02.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 6, 2025
    Ставки не меняются четвертую неделю подряд
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    09.04.2025
    Экспорт зерна и продуктов его переработки в КНР из Алтайского края растет
    Китай в первом квартале 2025 года нарастил импорт алтайской растительной продукции на 16%.
    АлтайЗерноКитайЭкспорт
    0
    17.01.2025
    Грузооборот морских портов Китая в январе-ноябре 2024
    Грузооборот вырос на 3,4%
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотКитайПорты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.07.2025 Нигерия запустила свою первую контейнерную линию
    08.07.2025 Top-25 контейнерных линий на 1 июля 2025
    07.07.2025 Самый солидный портфель заказов у альянса Ocean Alliance
    07.07.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2025
    07.07.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2025 снизился на 8,9%
    04.07.2025 Грузовые поезда из региона Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь в Среднюю Азию
    Госрегулирование Показать всё
    08.07.2025 Комплексная программа подготовки кадров для сферы ВЭД до 2030 года
    04.07.2025 В России появится «Цифровая Река»
    02.07.2025 Правительству РФ поручено профинансировать северный завоз
    01.07.2025 Понижающий коэффициент к ставкам лоцманского сбора в Петербурге
    24.06.2025 Продлен запрет на вывоз риса-сырца
    17.06.2025 Установлен приоритет экологичного транспорта при госзакупках
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •