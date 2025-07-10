Контейнерный поезд Екатеринбург – Китай

Свердловская железная дорога запустила ускоренный контейнерный сервис из Екатеринбурга в Китай транзитом через Казахстан, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

Поезд из 62 вагонов со сборными грузами отправился 8 июля из транспортно-логистического центра «Уральский». До станции Достык на границе с Китаем поезда будут следовать с повышенной скоростью по согласованному расписанию, время в пути не превысит шести суток.

Границу Российской Федерации и Республики Казахстан поезда будут пересекать через пункт пропуска Зауралье, который ранее для контейнерных перевозок не использовался. Как отметили в ФТС, это поможет разгрузить основной железнодорожный погранпереход Карталы и Транссибирскую магистраль.

В запуске состава приняли участие представители Минтранса, РЖД, логистического терминала, а также первый заместитель начальника Екатеринбургской таможни Дмитрий Шишкин.

ТЛЦ «Уральский» – первая инновационная площадка «Сухого порта» начал работу в ноябре 2022 года. Проект включает железнодорожную, терминальную и складскую инфраструктуру, предназначен для обработки и распределения грузов. Годовая пропускная способность ТЛЦ составляет 30 млн тонн и 600 тыс. контейнеров в год (более 5 тысяч поездов).

Фото: ФТС