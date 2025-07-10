Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2025: минус 3%
10.07.2025

Контейнерный поезд Екатеринбург – Китай

    • Свердловская железная дорога запустила ускоренный контейнерный сервис из Екатеринбурга в Китай транзитом через Казахстан, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    Поезд из 62 вагонов со сборными грузами отправился 8 июля из транспортно-логистического центра «Уральский». До станции Достык на границе с Китаем поезда будут следовать с повышенной скоростью по согласованному расписанию, время в пути не превысит шести суток.

    Границу Российской Федерации и Республики Казахстан поезда будут пересекать через пункт пропуска Зауралье, который ранее для контейнерных перевозок не использовался. Как отметили в ФТС, это поможет разгрузить основной железнодорожный погранпереход Карталы и Транссибирскую магистраль.

    В запуске состава приняли участие представители Минтранса, РЖД, логистического терминала, а также первый заместитель начальника Екатеринбургской таможни Дмитрий Шишкин.

    ТЛЦ «Уральский» – первая инновационная площадка «Сухого порта» начал работу в ноябре 2022 года. Проект включает железнодорожную, терминальную и складскую инфраструктуру, предназначен для обработки и распределения грузов. Годовая пропускная способность ТЛЦ составляет 30 млн тонн и 600 тыс. контейнеров в год (более 5 тысяч поездов).

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.05.2025
    Китай расширяет судостроительные мощности
    И сдает новые объекты
    Китайпортфель заказовСудостроениесудостроительные предприятия
    0
    23.01.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 4, 2025
    Ставки на прежнем уровне
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    26.02.2025
    На глобальном рынке контейнерных перевозок пессимистические настроения
    Теперь из-за Трампа
    глобальный контейнерный рынокДополнительные сборыКитайПрогноз
    0
    20.02.2025
    Zhonggu запускает сервис в Индию и Вьетнам
    Совместно с вьетнамской линией
    ZhongguВьетнамИндияКитай
    0
    23.01.2025
    Вырастут ли цены на контейнеры — 4
    Ожидаемого роста цен на контейнерные перевозки из Китая в Россию в начале текущего года не произошло.
    КитайКонтейнерыПрогнозроссийский рынок
    0
    20.01.2025
    США занимает 19-е место на мировом рынке торгового судостроения
    И винит Китай в доминировании
    доминированиеКитайКонкуренцияРасследование
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.07.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 28 неделя 2025
    11.07.2025 Контейнерные порты Турции, 6 месяцев 2025
    10.07.2025 Контейнерный поезд Екатеринбург – Китай
    10.07.2025 Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2025: минус 3%
    09.07.2025 Вместимость контейнерного флота CMA CGM превысила 4 млн TEU
    08.07.2025 Нигерия запустила свою первую контейнерную линию
    Госрегулирование Показать всё
    10.07.2025 Назначен начальник ЦЭТ ФТС
    09.07.2025 А. Никитин назначен министром транспорта РФ
    08.07.2025 Комплексная программа подготовки кадров для сферы ВЭД до 2030 года
    04.07.2025 В России появится «Цифровая Река»
    02.07.2025 Правительству РФ поручено профинансировать северный завоз
    01.07.2025 Понижающий коэффициент к ставкам лоцманского сбора в Петербурге
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •