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Перевозки по жд Казахстан - Китай растут
29.05.2025

Перевозки по жд Казахстан — Китай растут

    • Объем железнодорожных перевозок между Китаем и Казахстаном по итогам первых 4 месяцев 2025 года вырос к аналогичному периоду 2024 года на 13% до 11,4 млн тонн, сообщили SeaNews в пресс-службе «Қазақстан темір жолы».

    В том числе через погранпереход Достык прошло 6,2 млн тонн, на 5% больше, чем годом ранее, через Алтынколь – 5,2 млн тонн, на 24% больше, чем в январе-апреле 2024 года.

    За последние пять лет объем перевозок между Казахстаном и Китаем вырос на 48%, достигнув 32 млн тонн. Экспорт из Казахстана в Китай с 2020 года вырос на 25% до 13,7 млн тонн, при этом зерновой экспорт увеличился более чем в два раза – с 700 тыс. тонн до 1,8 млн тонн.

    В 2024 из Казахстана было отправлено в Китай по железной дороге более 3,3 млн тонн зерновых грузов, в том числе 1,8 млн тонн зерна и 1,5 млн тонн продуктов переработки (из них 600 тыс. тонн муки и других продуктов перемола, на 30% больше, чем в 2023 году, и 900 тыс. тонн комбикорма, в 5 раз больше, чем в 2023).

    Фото: «Қазақстан темір жолы»

     


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