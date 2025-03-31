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Регулярный поезд из Китая на Москву
31.03.2025

Регулярный поезд из Китая на Москву

    • Транспортная группа FESCO запустила первый регулярный контейнерный поезд из города Уху (провинция Аньхой) в Москву через территорию Монголии.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, организацией железнодорожного сервиса Группа занимается в сотрудничестве с китайской платформенной компанией.

    Маршрут проходит через пограничные переходы Эрлянь/Замын-Ууд/Наушки (Китай/Монголия/Россия), поезда прибывают на станцию Белый Раст Московской железной дороги.

    В рамках сервиса FESCO предоставляет контейнерное оборудование, собственные фитинговые платформы и обеспечивает перевозку на пространстве колеи 1520.

    Железнодорожный сервис ориентирован в первую очередь на доставку товаров народного потребления, оборудования и автомобилей из китайской провинции Аньхой. На первом этапе работы сервиса FESCO планирует отправлять из Уху в столичный регион до 4 контейнерных поездов в месяц.

    Первый состав из 55 сорокафутовых контейнеров FESCO, груженных готовыми автомобилями, отправился 25 марта. Расчетное время в пути составит порядка трех недель.

    «Город Уху играет значительную роль в экономике как провинции Аньхой, так и Китая в целом. Это развитый промышленный центр, известный своим машиностроением, производством автомобилей, электроники и химии. Все эти факторы делают новый железнодорожный сервис FESCO востребованным среди наших китайских и российских клиентов, ориентированных на ритмичные и прямые поставки различных контейнерных грузов в московский регион», — заявил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

    Фото: FESCO


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