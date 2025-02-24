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Три казахстанско-китайских жд терминала планирует открыть в этом году
24.02.2025

Три казахстанско-китайских жд терминала планирует открыть в этом году

    • В 2025 году будут запущены три новых казахстанско-китайских терминала, сообщили SeaNews в АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» по итогам переговоров секретаря парткома КПК г. Сиань Фан Хунвэя и руководителя АО «НК «ҚТЖ» Нурлана Сауранбаева, которые прошли 21 февраля 2025 года.

    Сторонами утверждены планы на текущий год, среди которых: запуск логистического комплекса в гАлматы (ГТС-2), открытие нового логистического центра CRK Terminal на станции Селятино в Московской области и запуск терминала в порту Алят в Азербайджане.

    В следующем году будут запущены логистические центры и терминалы на станции Свислочь (Беларусь) и в Будапеште (Венгрия).

    Стороны отметили, что в 2024 году из Сухого порта г. Сиань было отправлено более 5000 поездов по направлению Китай – Европа, что составляет 25% от всех отправок по данному маршруту и является историческим рекордом.

    Благодаря работе совместного грузового терминала в г. Сиань, как ключевого узла на маршруте ТМТМ, объем перевозок в прошлом году вырос в 33 раза. В партнёрстве с Сухим портом г. Сиань продолжается реализация ряда международных логистических проектов, общий объем инвестиций в которые превышает 200 млн долларов США

    Фото: Қазақстан темір жолы


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