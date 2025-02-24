Три казахстанско-китайских жд терминала планирует открыть в этом году

В 2025 году будут запущены три новых казахстанско-китайских терминала, сообщили SeaNews в АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» по итогам переговоров секретаря парткома КПК г. Сиань Фан Хунвэя и руководителя АО «НК «ҚТЖ» Нурлана Сауранбаева, которые прошли 21 февраля 2025 года.

Сторонами утверждены планы на текущий год, среди которых: запуск логистического комплекса в гАлматы (ГТС-2), открытие нового логистического центра CRK Terminal на станции Селятино в Московской области и запуск терминала в порту Алят в Азербайджане.

В следующем году будут запущены логистические центры и терминалы на станции Свислочь (Беларусь) и в Будапеште (Венгрия).

Стороны отметили, что в 2024 году из Сухого порта г. Сиань было отправлено более 5000 поездов по направлению Китай – Европа, что составляет 25% от всех отправок по данному маршруту и является историческим рекордом.

Благодаря работе совместного грузового терминала в г. Сиань, как ключевого узла на маршруте ТМТМ, объем перевозок в прошлом году вырос в 33 раза. В партнёрстве с Сухим портом г. Сиань продолжается реализация ряда международных логистических проектов, общий объем инвестиций в которые превышает 200 млн долларов США

Фото: Қазақстан темір жолы