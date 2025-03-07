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Первый контейнерный поезд из Индии в Казахстан
07.03.2025

Первый контейнерный поезд из Индии в Казахстан

    • Дочерней компания АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» АО «Кедентранссервис», АО «Узтемирйулконтейнер» (Узбекистан) и ОАО «ТЛЦТ» (Туркменистан) организована отправка 12 двадцатифутовых контейнеров с керамической плиткой из порта Мундра (Индия) в Астану (Казахстан) на станцию Сороковая.

    Как сообщили SeaNews в КТЖ, поезд пройдет через территории Ирана, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Протяженность маршрута составляет 1 585 км по морю и 4 300 км по железной дороге. Срок доставки, в зависимости от загруженности порта Бандер-Аббас (Иран), составит порядка 25-30 дней.

    Перевозка осуществляется в рамках развития контейнерного сервиса по восточному маршруту коридора «Север-Юг». Данный коридор позволяет значительно сократить сроки доставки, затраты на перевозку товаров и расширить возможности экспортеров и импортеров стран.

    Фото: «Қазақстан темір жолы»


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