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FESCO нарастила контейнерные перевозки между Индией и Новороссийском почти в 7 раз
30.01.2025

FESCO нарастила контейнерные перевозки между Индией и Новороссийском почти в 7 раз

    • На импорт группа отправила почти 9 тыс. TEU

    FESCO в 2024 году отправила морским сервисом FESCO Indian Line West (FIL-W) между индийскими портами Нава-Шева, Мундра и Новороссийском более 16 тысяч TEU, что превышает показатели прошлого года почти в 7 раз. Об этом SeaNews рассказали в компании.

    На экспорт группа отправила 7,7 тысячи TEU, на импорт — порядка 9 тысяч TEU.

    «Кратный рост произошел благодаря интенсивному развитию морских перевозок между Индией и Россией и увеличению на 24% вместимости флота группы, обслуживающего FIL-W», — пояснили в FESCO.

    В настоящее время на линии работают два контейнеровоза общей грузовой вместимостью более 2,1 тыс. TEU, которые обеспечивают регулярность сервиса раз в 18 дней. Транзитное время из Новороссийска в порты Нава-Шева и Мундра составляет порядка 17 суток.

    С помощью фидерных линий партнеров сервис FIL-W связан с другими индийскими портами Калькутта, Тутикорин, Ченнаи, а также с портами соседних стран — Чаттограм (Бангладеш), Карачи (Пакистан), Коломбо (Шри-Ланка). Перевалка грузов на суда FESCO осуществляется в порту Мундра.

    Кроме того, с сентября 2024 года группа добавила в маршрут FIL-W регулярные прямые судозаходы в порт Джебель-Али (ОАЭ), а в декабре на базе сервиса запустила контейнерные перевозки между Новороссийском и портом Момбаса (Кения). Экспортные отправки из России осуществляются через порт трансшипмента Мундра (Индия), импортные отправки из Кении — через порт Джебель-Али.

    Фото: FESCO


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