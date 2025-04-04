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НЗТ построит маслоналивной терминал
04.04.2025

НЗТ построит маслоналивной терминал

    • Новороссийский Зерновой Терминал (входит в «Деметра-Холдинг») построит участки по хранению неопасных наливных грузов, их приема с железнодорожного транспорта и отгрузки на морской. Как сообщили SeaNews в компании, мощность перевалки новых объектов составит 400 тыс. тонн в год.

    Масло-баковое хозяйство будет состоять из 5 емкостей для хранения наливных грузов общим объемом 24 800 куб. м. Для отгрузки на морской транспорт появится отдельная линия производительностью 600 куб. м в час. Прием наливных грузов с железнодорожного и автомобильного транспорта и перевалка прямым способом составит 400 куб. м в час.

    В настоящий момент завершается проектирование, строительство начнется в течение ближайших месяцев. Ввести все объекты в эксплуатацию планируется в конце 2025 года.

    «Комплексная программа развития терминала предполагает его диверсификацию, расширение номенклатуры грузов, максимальную загрузку существующих мощностей, в том числе неглубоководных причалов. Данный инвестиционный проект как раз решает все эти задачи, а в случае его успешного развития может быть расширен до 35 000 кубических метров емкости единовременного хранения», — отметил управляющий директор НЗТ Владислав Жуков.

    Перевалкой растительного масла Новороссийский Зерновой Терминал занимается с 2019 года, мелассы − с 2023 года, жирных кислот − с 2024 года, напомнили в компании. В 2024 году на морской транспорт было перевалено 44 тысячи тонн наливных грузов, что на 27% больше, чем годом ранее. Это стало возможным в том числе и благодаря модернизации участка приема таких грузов с автотранспорта.

    Фото: НЗТ


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