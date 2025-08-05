«КазМунайГаз» экспортировал первую партию нефти в Венгрию

АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и MOL Group (Венгрия) реализовали первую поставку казахстанской нефти в объеме 85 тысяч тонн на венгерский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает пресс-служба КМГ.

Морскую транспортировку из порта Новороссийск до хорватского порта Омишаль обеспечил перевозчик «Казмортрансфлот» (дочернее предприятие КМГ) своим танкером «Alatau».

Дальнейшая транспортировка от порта до конечного пункта — НПЗ Сазхаломбатта в Венгрии будет произведена по Адриатическому нефтепроводу, которым управляет хорватская компания Jadranski naftovod (JANAF).

«По прибытии танкера в Хорватию состоялась встреча представителей КМГ, MOL Group и JANAF. Стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. По итогам переговоров между КМГ и MOL Group подписано Рамочное соглашение по вопросам будущих поставок нефти. Этот шаг позволяет Казахстану значительно расширить географию экспорта нефти КМГ на рынки Европейского союза», — говорится в пресс-релизе.

Фото: КМГ