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«КазМунайГаз» экспортировал первую партию нефти в Венгрию
05.08.2025

«КазМунайГаз» экспортировал первую партию нефти в Венгрию

    • АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и MOL Group (Венгрия) реализовали первую поставку казахстанской нефти в объеме 85 тысяч тонн на венгерский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает пресс-служба КМГ.

    Морскую транспортировку из порта Новороссийск до хорватского порта Омишаль обеспечил перевозчик «Казмортрансфлот» (дочернее предприятие КМГ) своим танкером «Alatau».

    Дальнейшая транспортировка от порта до конечного пункта — НПЗ Сазхаломбатта в Венгрии будет произведена по Адриатическому нефтепроводу, которым управляет хорватская компания Jadranski naftovod (JANAF).

    «По прибытии танкера в Хорватию состоялась встреча представителей КМГ, MOL Group и JANAF. Стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. По итогам переговоров между КМГ и MOL Group подписано Рамочное соглашение по вопросам будущих поставок нефти. Этот шаг позволяет Казахстану значительно расширить географию экспорта нефти КМГ на рынки Европейского союза», — говорится в пресс-релизе.

    Фото: КМГ


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