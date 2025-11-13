Информационно-аналитическое агентство
Первая партия куриного мяса из Китая через Амурзет
13.11.2025

Первая партия куриного мяса из Китая через Амурзет

    • Хабаровские таможенники оформили ввоз первой партии куриного мяса из Китая в Еврейскую автономную область.

    23,5 тонны куриного мяса общей стоимостью 2,4 млн рублей прибыли в пункт пропуска Амурзет в Еврейской автономной области (сопредельный пункт пропуска в КНР Лобэй).

    Это первая партия продукции, поступившая в пункт пропуска после того, как в 2025 году смешанный пункт пропуска Амурзет был включен в перечень пунктов, предназначенных для ввоза в РФ продукции животного происхождения постановлением Правительства РФ от 23 августа 2025 года № 1268.

    Грузовик с мясом курицы проследовал в Хабаровск по процедуре таможенного транзита. После подачи декларации таможенники проверили и выпустили товар в приоритетном порядке, обеспечив его оперативное оформление.

    Фото: ФТС


  •  




