В Мариуполе установлен морской пункт пропуска

Распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2025 г. № 3320-р в морском порту Мариуполь (Донецкая Народная Республика) установлен морской грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации.

На сегодняшний день морской порт Мариуполm является самым крупным и глубоководным морским портом Азовского региона, отмечается в сообщении пресс-службы правительства. Длина его причальной линии составляет 3,9 км. В настоящее время суда готовы принимать 12 грузовых причалов. Наличие перегрузочных машин и оборудования позволяет порту обеспечивать быструю загрузку и разгрузку судов различных видов. После окончания дноуглубительных работ порт сможет принимать сухогрузы, универсальные суда и контейнеровозы вместимостью до 25 тыс. тонн.

Основной объём грузоперевозок в порту Мариуполь приходится на зерновые культуры, уголь, аглоруду (разновидность железной руды) и грузы в упаковке.

Наиболее освоенные международные маршруты из портов Азовского бассейна – в Турцию, страны Северной Африки и Ближнего Востока.

Ожидается, что принятое решение даст возможность развивать портовую и другую инфраструктуру для расширения внутренней и внешней торговли и будет способствовать раскрытию экономического потенциала Донецкой Народной Республики.

По информации ФТС, совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля в пункте пропуска будет обеспечиваться таможенным постом Морской порт Мариуполь Донецкой таможни после соответствующего обустройства и технического оснащения зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации таможенного контроля, и после открытия пункта пропуска.

Ранее руководитель ФТС России Валерий Пикалёв проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ объектов таможенной инфраструктуры в Мариуполе, в том числе таможенного поста Морской порт Мариуполь, где в настоящее время проводятся работы по внутренней отделке помещений и прокладке систем электроснабжения.

Распоряжение от 15 ноября 3320-р

Фото: ФТС